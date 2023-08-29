29 августа 2023

Экс-главу дептранса мэрии Тюмени и его мать приговорили к реальному сроку за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Фролов. Тюмень, за решеткой, подсудимый, фролов игорь
Экс-чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы Фото:

Бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игоря Фролова и его мать Ольгу осудили за создание ОПГ и хищение 6,4 миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Экс-чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.

«Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей. <…> Ольге Фроловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что Фролова лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года. Подсудимые частично возместили ущерб в размере 3,2 миллиона рублей. Стороны намерены обжаловать приговор суда.

Фролова задержали по подозрению в мошенничестве 8 декабря 2021 года. За несколько дней до этого его уволили из мэрии. Экс-чиновника уличили в создании ОПГ, в составе которой ему удалось похитить из бюджета 6,4 миллиона рублей. На одном из судебных заседаний экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.

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Бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игоря Фролова и его мать Ольгу осудили за создание ОПГ и хищение 6,4 миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Экс-чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. «Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей. <…> Ольге Фроловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что Фролова лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года. Подсудимые частично возместили ущерб в размере 3,2 миллиона рублей. Стороны намерены обжаловать приговор суда. Фролова задержали по подозрению в мошенничестве 8 декабря 2021 года. За несколько дней до этого его уволили из мэрии. Экс-чиновника уличили в создании ОПГ, в составе которой ему удалось похитить из бюджета 6,4 миллиона рублей. На одном из судебных заседаний экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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