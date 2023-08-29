Экс-главу дептранса мэрии Тюмени и его мать приговорили к реальному сроку за мошенничество

30 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Экс-чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игоря Фролова и его мать Ольгу осудили за создание ОПГ и хищение 6,4 миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Экс-чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. «Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей. <…> Ольге Фроловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что Фролова лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года. Подсудимые частично возместили ущерб в размере 3,2 миллиона рублей. Стороны намерены обжаловать приговор суда. Фролова задержали по подозрению в мошенничестве 8 декабря 2021 года. За несколько дней до этого его уволили из мэрии. Экс-чиновника уличили в создании ОПГ, в составе которой ему удалось похитить из бюджета 6,4 миллиона рублей. На одном из судебных заседаний экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игоря Фролова и его мать Ольгу осудили за создание ОПГ и хищение 6,4 миллиона рублей из бюджета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Экс-чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. «Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей. <…> Ольге Фроловой назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 200 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что Фролова лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года. Подсудимые частично возместили ущерб в размере 3,2 миллиона рублей. Стороны намерены обжаловать приговор суда. Фролова задержали по подозрению в мошенничестве 8 декабря 2021 года. За несколько дней до этого его уволили из мэрии. Экс-чиновника уличили в создании ОПГ, в составе которой ему удалось похитить из бюджета 6,4 миллиона рублей. На одном из судебных заседаний экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.