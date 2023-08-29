Власти более чем вдвое увеличили расходы на безопасность тюменцев. Сумма

В Тюменской области расходы на нацбезопасность выросли на 136%

30 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

На обеспечение безопасности тюменцев за полгода потратили более 1,4 млрд рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Расходы бюджета Тюменской области по статье «Национальная безопасность» за шесть месяцев 2023 года выросли более чем в два раза или на 136%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это следует из отчета об исполнении бюджета региона, опубликованном на федеральном портале правовой информации. «Расходы областного бюджета за первое полугодие 2023 года. „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“ — 1 432 550 000 рублей», — говорится в отчете о доходах и расходах региональной казны. По сравнению с аналогичным периодом (АППГ) 2022 года траты на обеспечение безопасности выросли на 136%. Тогда на эти цели было направлено 606 775 000 рублей. За первые шесть месяцев 2023-го существенно увеличились расходы на защиту населения и территорий от природных и техногенных ЧС, а также на пожарную безопасность. На эту статью потратили 1 181 361 000 рублей (в АППГ — 423 214 000 рублей). На «Другие вопросы в области нацбезопасности и правоохранительной деятельности» — 237 035 000 рублей против 179 738 000 в 2022-м. А на мероприятия по гражданской обороне направили 12 697 000, в то время как в АППГ — 2 398 000 рублей.

Расходы бюджета Тюменской области по статье «Национальная безопасность» за шесть месяцев 2023 года выросли более чем в два раза или на 136%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это следует из отчета об исполнении бюджета региона, опубликованном на федеральном портале правовой информации. «Расходы областного бюджета за первое полугодие 2023 года. „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“ — 1 432 550 000 рублей», — говорится в отчете о доходах и расходах региональной казны. По сравнению с аналогичным периодом (АППГ) 2022 года траты на обеспечение безопасности выросли на 136%. Тогда на эти цели было направлено 606 775 000 рублей. За первые шесть месяцев 2023-го существенно увеличились расходы на защиту населения и территорий от природных и техногенных ЧС, а также на пожарную безопасность. На эту статью потратили 1 181 361 000 рублей (в АППГ — 423 214 000 рублей). На «Другие вопросы в области нацбезопасности и правоохранительной деятельности» — 237 035 000 рублей против 179 738 000 в 2022-м. А на мероприятия по гражданской обороне направили 12 697 000, в то время как в АППГ — 2 398 000 рублей.