В Тюмени осудили мужчину, скрывшего убийство с помощью поджога дома

Мужчина до смерти избил друга и попытался скрыть преступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени вынесли приговор Мансуру Галееву, который в ноябре 2022 года убил своего друга и решил поджечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчину отправят в колонию особого режима.

«Исследовав все доказательства по делу, суд пришел к выводу о виновности подсудимого. По совокупности преступлений Мансуру Галееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там также уточняется, что с мужчины взыскали штраф в 507 тысяч рублей в пользу близкого родственника погибшего.

Инцидент произошел вечером 6 ноября 2022 года, когда Галеев во время распития алкоголя поссорился с приятелем. Мужчина начал бить потерпевшего табуреткой по голове и шее. После этого он нашел кухонный нож и ударил им. «От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия трупа и следов преступления Галеев поджог дом и находящееся в нем имущество потерпевшего, причинив ущерб на сумму более 920 398 рублей», — передают в пресс-службе детали дела.