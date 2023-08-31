31 августа 2023

Жители Тюмени создали коллапс в общественном транспорте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, пассажиры автобуса
Со слов горожан, толпа образовалась из-за школьников и вернувшихся студентов Фото:

Утром 1 сентября на остановках общественного транспорта наблюдалось большое скопление народа, а приходящие маршрутки и автобусы были переполнены. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию.

«Ехали к 9 утра на работу в центр. Народу на остановке — тьма. Маршрутки приезжали переполненные, люди буквально вынуждены были ехать друг на друге. Из-за того, что машина была перегружена, ехали мы очень тихо и медленно», — сообщают очевидцы.

Горожане предоставили агентству фото, сделанное, по словам очевидцев, на 68 маршруте. Микроавтобус проезжает с Мыса через центр города и едет до Дома обороны.

Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ на него ожидается.

Переполненные маршруты идут с окраин города в центр
Переполненные маршруты идут с окраин города в центр

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Утром 1 сентября на остановках общественного транспорта наблюдалось большое скопление народа, а приходящие маршрутки и автобусы были переполнены. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию. «Ехали к 9 утра на работу в центр. Народу на остановке — тьма. Маршрутки приезжали переполненные, люди буквально вынуждены были ехать друг на друге. Из-за того, что машина была перегружена, ехали мы очень тихо и медленно», — сообщают очевидцы. Горожане предоставили агентству фото, сделанное, по словам очевидцев, на 68 маршруте. Микроавтобус проезжает с Мыса через центр города и едет до Дома обороны. Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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