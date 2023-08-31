Утром 1 сентября на остановках общественного транспорта наблюдалось большое скопление народа, а приходящие маршрутки и автобусы были переполнены. Об этом URA.RU сообщили местные жители, обратившиеся в редакцию.
«Ехали к 9 утра на работу в центр. Народу на остановке — тьма. Маршрутки приезжали переполненные, люди буквально вынуждены были ехать друг на друге. Из-за того, что машина была перегружена, ехали мы очень тихо и медленно», — сообщают очевидцы.
Горожане предоставили агентству фото, сделанное, по словам очевидцев, на 68 маршруте. Микроавтобус проезжает с Мыса через центр города и едет до Дома обороны.
Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ на него ожидается.
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