01 сентября 2023

Сельхозпредприятие жены курганского депутата облдумы Кафеева в два раза увеличило прибыль

Сельхозпредприятие ООО «Володин и К» за год увеличило прибыль в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, деревня, лес, поля, село, сельская местность, природа
ООО «Володин и К», которым владеет Марина Кафеева резко увеличило прибыль Фото:

Сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), более чем в два раза увеличило прибыль. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль ООО „Володин и К“ за 2021 год: 9 миллионов 527 тысяч рублей. Прибыль предприятия за 2022 год составила 22 миллиона 692 тысячи рублей», — указано в финотчете.

Согласно СБИС, выручка ООО «Володин и К» выросла с 31 миллиона рублей (2021 год) до 43 миллионов рублей (2022 год). Предприятие зарегистрировано в Варгашинском районе в селе Саламатовское. По данным СБИС, средняя зарплата сотрудников в организации составила 11 тысяч рублей в месяц.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Володин и К», чтобы уточнить причины резкого роста прибыли и выручки предприятия по итогам 2022 года. Ответ ожидается.

Ранее Курганский центральный рынок увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Мэрии Кургана принадлежит доля свыше 78% в этой коммерческой организации.

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Сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), более чем в два раза увеличило прибыль. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль ООО „Володин и К“ за 2021 год: 9 миллионов 527 тысяч рублей. Прибыль предприятия за 2022 год составила 22 миллиона 692 тысячи рублей», — указано в финотчете. Согласно СБИС, выручка ООО «Володин и К» выросла с 31 миллиона рублей (2021 год) до 43 миллионов рублей (2022 год). Предприятие зарегистрировано в Варгашинском районе в селе Саламатовское. По данным СБИС, средняя зарплата сотрудников в организации составила 11 тысяч рублей в месяц. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Володин и К», чтобы уточнить причины резкого роста прибыли и выручки предприятия по итогам 2022 года. Ответ ожидается. Ранее Курганский центральный рынок увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Мэрии Кургана принадлежит доля свыше 78% в этой коммерческой организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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