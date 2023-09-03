Бывшим топ-менеджерам вынесли приговор за растрату 90 млн на курганские БМП

Бывшим топ-менеджерам КТЗ дали сроки за растрату 90 млн на БМП «Курганец» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшие топ-менеджеры концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаил Школьник и Ирина Восторгина получили условные сроки по делу о растрате 90 миллионов рублей на создание курганских БМП. Приговор 4 сентября огласила судья Анна Майорова в Мещанском суде Москвы.

«Признать Школьника и Восторгину виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 160 УК РФ и назначить Школьнику наказание на срок 4 года лишения свободы условно, а Восторгиной — в виде 3,5 лет лишения свободы условно», — передает решение суда корреспондент портала BFM.RU.

Также осужденным назначили крупные штрафы. Бывшему замгендиректора КТЗ Школьнику придется выплатить 400 тысяч рублей, а экс-руководителю казначейства концерна Восторгиной — 350 тысяч рублей.

Фигуранты уголовного дела были задержаны ФСБ осенью 2021 года. Их обвиняли в особо крупной растрате 90 млн рублей на создание БМП «Курганец». Также по делу проходил основатель концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин. Позже он признал свою вину и за активное сотрудничество со следствием получил два года колонии. Экс-глава КТЗ Болотин вышел на свободу раньше срока, отсидев 17 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура требовала для бывших топ-менеджеров до шести лет лишения свободы. Кроме того, в качестве дополнительного наказания запрашивались штрафы по одному млн рублей.