Стало известно, когда начальник тюменского УМВД уйдет в отставку

Начальник тюменского УМВД Леонид Коломиец осенью уйдет в отставку

Леонид Коломиец возглавил УМВД по Тюменской области в декабре 2019 года. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец планирует оставить должность в октябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Леонид Коломиец уйдет в отставку не позднее октября 2023 года. Сейчас в центральном управлении ведомства занимаются поиском кандидатов на должность начальника УМВД по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за кровоизлияния. После этого Коломиец перенес, как минимум, две операции.