Стало известно, когда начальник тюменского УМВД уйдет в отставку

Начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец планирует оставить должность в октябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Леонид Коломиец уйдет в отставку не позднее октября 2023 года. Сейчас в центральном управлении ведомства занимаются поиском кандидатов на должность начальника УМВД по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за кровоизлияния. После этого Коломиец перенес, как минимум, две операции.
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