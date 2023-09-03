03 сентября 2023

Стало известно, когда начальник тюменского УМВД уйдет в отставку

Начальник тюменского УМВД Леонид Коломиец осенью уйдет в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, коломиец леонид
Леонид Коломиец возглавил УМВД по Тюменской области в декабре 2019 года. Фото:

Начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец планирует оставить должность в октябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Леонид Коломиец уйдет в отставку не позднее октября 2023 года. Сейчас в центральном управлении ведомства занимаются поиском кандидатов на должность начальника УМВД по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за кровоизлияния. После этого Коломиец перенес, как минимум, две операции.

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Начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец планирует оставить должность в октябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Леонид Коломиец уйдет в отставку не позднее октября 2023 года. Сейчас в центральном управлении ведомства занимаются поиском кандидатов на должность начальника УМВД по Тюменской области», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за кровоизлияния. После этого Коломиец перенес, как минимум, две операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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