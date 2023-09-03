Губернатор Шумков раскритиковал главный курганский вуз

Губернатор Шумков сравнил среднее и высшее образование в курганских учебных заведениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал Курганский государственный университет за недостаточную работу с молодежью. Глава региона считает, что такая работа лучше идет в учреждениях, которые занимаются средним профессиональным образованием. Об этом губернатор Шумков написал в своем официальном telegram-канале.

«На уроке „Разговор о важном“ уже не в первый раз коллеги пожаловались на недостаточную работу университета с молодежью. Особенно это недопустимо в технических классах, откуда ребят можно набирать на инженерно-технические специальности. Мы, конечно, понимаем, что у людей, занятых бесконечными проповедями о важности высшего образования, есть дела поважнее. Но нас это не устраивает. Будем поправлять», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)».

Губернатор отмечает, что работа по подготовке кадров идет лучше в местных средне-специальных учебных заведениях. Со слов Шумкова, многие предприятия Курганской области до сих пор испытывают дефицит кадров. Также глава региона заявил, что проблемы с наймом работников стало глобальной проблемой для всей страны. С его слов, нехватка сотрудников в различных организациях приводит к ограничению роста экономики и государства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков предъявил требования к студентам. Со слов главы региона, от учащихся требуются рабочие руки и умные головы.