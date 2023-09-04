Нефтяная компания ЯНАО ищет переводчика с французского и английского языков

Соискатель должен свободно говорить на французском и английском языках Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В ЯНАО нефтяная компания «ЯМАЛ СПГ» ищет переводчика для работы с документами, а также для перевода совещаний на французском и английском языках. Данная вакансия размещена на сайте Работа России. Соискателю обещают зарплату от 117 168 до 201 176 тысяч рублей.

«Работник будет обеспечивать письменный перевод поступающей документации с учетом требований к объему, качеству и срокам, предусмотренным положением общества, осуществлять устный последовательный перевод совещаний и рабочих встреч. Для этого соискателю необходимо свободно владеть французским и английским языками. Зарплата будет в районе 117 168 — 201 176 тысяч рублей», — пишет работодатель.

По его словам, у работника должно быть высшее филологическое или лингвистическое образование английского и французского языков, а стаж работы техническим письменным и устным переводчиком не менее пяти лет. При этом соискателю нужно иметь навыки синхронного перевода, подтвержденные сертификатом.

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