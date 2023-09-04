04 сентября 2023

На трассах около Тюмени появятся имитации проблесковых маячков

ГИБДД Тюменской области усилит безопасность на трассах с помощью камер и БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В ближайшее время ГИБДД планирует установить на трассах новые камеры и шериф-балки Фото:

Тюменское управление ГИБДД планирует усилить безопасность на федеральных трассах, проходящих через регион, с помощью новых камер и имитации проблесковых маячков. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ведомства Андрей Миллер.

«Будет продолжена установка шеф-балок. В настоящий момент их работает 51, добавим еще 10. Так же осенью начнут работу четыре новых камеры „кордон ПРО-М“. Их установят в салонах патрульных автомобилей, они смогут выявлять нарушения прямо во время движения», — заявил Миллер.

Известно, что безопасность на федеральных трассах так же планируют усилить регулярными патрулями с использованием БПЛА. беспилотники планируют использовать на особо опасных участках для выявления грубых нарушений правил дорожного движения.

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Тюменское управление ГИБДД планирует усилить безопасность на федеральных трассах, проходящих через регион, с помощью новых камер и имитации проблесковых маячков. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ведомства Андрей Миллер. «Будет продолжена установка шеф-балок. В настоящий момент их работает 51, добавим еще 10. Так же осенью начнут работу четыре новых камеры „кордон ПРО-М“. Их установят в салонах патрульных автомобилей, они смогут выявлять нарушения прямо во время движения», — заявил Миллер. Известно, что безопасность на федеральных трассах так же планируют усилить регулярными патрулями с использованием БПЛА. беспилотники планируют использовать на особо опасных участках для выявления грубых нарушений правил дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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