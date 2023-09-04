На трассах около Тюмени появятся имитации проблесковых маячков

Тюменское управление ГИБДД планирует усилить безопасность на федеральных трассах, проходящих через регион, с помощью новых камер и имитации проблесковых маячков. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ведомства Андрей Миллер.
«Будет продолжена установка шеф-балок. В настоящий момент их работает 51, добавим еще 10. Так же осенью начнут работу четыре новых камеры „кордон ПРО-М“. Их установят в салонах патрульных автомобилей, они смогут выявлять нарушения прямо во время движения», — заявил Миллер.
Известно, что безопасность на федеральных трассах так же планируют усилить регулярными патрулями с использованием БПЛА. беспилотники планируют использовать на особо опасных участках для выявления грубых нарушений правил дорожного движения.
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