«Курганмашзавод» готов ставить в БМП кондиционеры для иностранных заказчиков

При необходимости для инозаказчиков КМЗ готов устанавливать на БМП-3 кондиционеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод» готов ставить в БМП-3 кондиционеры и дополнительные средства плавучести для иностранных заказчиков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.

«При поставках на экспорт комплектация подстраивается под заказчика. Кому-то нужен кондиционер, кому-то дополнительные средства обеспечения плавучести, тепловизионные прицелы. Сейчас „Курганмашзавод“ работает в рамках гособоронзаказа. Пока у нас военно-техническое сотрудничество в больших размерах не осуществляется. На данный момент мы поставляем только запчасти в ряд дружественных стран. Считаем, что после завершения военной спецоперации наши бронемашины будут востребованы у иностранных заказчиков, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения», — рассказал Хромов.

До этого URA.RU в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщали, что в основном кондиционеры ставятся в бронетехнике, которая идет на экспорт в страны Африки и Южно-Восточной Азии. При этом установка оборудования для охлаждения воздуха может ставиться на любую бронетехнику, которую заказчики планируют использовать в регионах с соответствующим климатом.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» доработал плавающий танк, чтобы привлечь иностранных заказчиков. По словам исполнительного директора КМЗ Игоря Гиске, противотанковая пушка с2С25 способна работать как в условиях гор, так и морского побережья.