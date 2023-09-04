04 сентября 2023
03 сентября 2023

Создатели мультфильма «Маша и медведь» судятся с предпринимателем из ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маша и Медведь с деньгами, игрушки, маша и медведь, деньги, тысячи
ООО «Маша и медведь» судится с ямальским предпринимателем Фото:

Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на предпринимателя из Губкинского (ЯНАО) Олесю Макаровскую. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного арбитражного суда.

«Истец — ООО „Маша и Медведь“, ответчик — ИП Макаровская Олеся Викторовна. Сумма исковых требований — 20 тысяч рублей», — следует из карточки дела на сайте арбитражного суда.

Иск еще не принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Данных Олеси Макаровской в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта, запрос отправлен на адрес одного из магазинов предпринимателя.

ООО «Маша и медведь» подало в суд на ямальского предпринимателя
ООО «Маша и медведь» подало в суд на ямальского предпринимателя
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на предпринимателя из Губкинского (ЯНАО) Олесю Макаровскую. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Истец — ООО „Маша и Медведь“, ответчик — ИП Макаровская Олеся Викторовна. Сумма исковых требований — 20 тысяч рублей», — следует из карточки дела на сайте арбитражного суда. Иск еще не принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Данных Олеси Макаровской в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта, запрос отправлен на адрес одного из магазинов предпринимателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...