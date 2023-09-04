Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на предпринимателя из Губкинского (ЯНАО) Олесю Макаровскую. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного арбитражного суда.
«Истец — ООО „Маша и Медведь“, ответчик — ИП Макаровская Олеся Викторовна. Сумма исковых требований — 20 тысяч рублей», — следует из карточки дела на сайте арбитражного суда.
Иск еще не принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Данных Олеси Макаровской в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта, запрос отправлен на адрес одного из магазинов предпринимателя.
ООО «Маша и медведь» подало в суд на ямальского предпринимателя
Фото: скрин с сайта АС ЯНАО — https://kad.arbitr.ru/Card/fbb5ea78-5e17-4088-9ac1-665af9799213
Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на предпринимателя из Губкинского (ЯНАО) Олесю Макаровскую. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Истец — ООО „Маша и Медведь“, ответчик — ИП Макаровская Олеся Викторовна. Сумма исковых требований — 20 тысяч рублей», — следует из карточки дела на сайте арбитражного суда. Иск еще не принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Данных Олеси Макаровской в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта, запрос отправлен на адрес одного из магазинов предпринимателя.