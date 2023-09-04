ООО «Маша и медведь» судится с ямальским предпринимателем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на предпринимателя из Губкинского (ЯНАО) Олесю Макаровскую. Информация об этом опубликована в картотеке дел окружного арбитражного суда.

«Истец — ООО „Маша и Медведь“, ответчик — ИП Макаровская Олеся Викторовна. Сумма исковых требований — 20 тысяч рублей», — следует из карточки дела на сайте арбитражного суда.

Иск еще не принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Данных Олеси Макаровской в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта, запрос отправлен на адрес одного из магазинов предпринимателя.