В Тюмени вместо метро может появиться электричка. Фото

Глава Тюмени Руслан Кухарук обсудил с РЖД развитие городской транспортной сети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , вокзал, электричка, электропоезд, вагоны, ярославский вокзал, мытье вагона
В администрации прорабатывают несколько возможных маршрутов городского скоростного транспорта Фото:

В Тюмени в ближайшие годы может появиться городской электрический транспорт. Такую возможность глава города Руслан Кухарук обсудил с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым, об этой встрече Кухарук рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня с коллегами мы провели рабочую встречу с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым и его сотрудниками. На встрече обсудили, в том числе, работу городской электрички», — говорится в сообщении.

Никаких подробностей о проекте Кухарук не сообщил. Однако на фото, приложенном к сообщению, видно, что городская администрация прорабатывает несколько вариантов маршрутов электричек. Известно так же, что на встрече обсудили развитие Первомайской улицы и Привокзальной площади, а так же строительство тоннеля от Первомайской — до Калинина

URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой рассказать подробности проекта городской сети электричек. На момент публикации ответ ожидается.

Обновлено в 21:14

В пресс-службе городской администрации пояснили, что на первом этапе создания городской системы электротранспорта предполагается использовать уже существующие в городе железнодорожные ветки. Это позволит отработать график движения и периодичность. Дальнейшее развитие системы электричек должно стать частью концепции развития Тюмени на ближайшие 50 лет и охватит существующие районы города и ближайшие пригороды.

Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в ближайшие годы может появиться городской электрический транспорт. Такую возможность глава города Руслан Кухарук обсудил с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым, об этой встрече Кухарук рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня с коллегами мы провели рабочую встречу с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым и его сотрудниками. На встрече обсудили, в том числе, работу городской электрички», — говорится в сообщении. Никаких подробностей о проекте Кухарук не сообщил. Однако на фото, приложенном к сообщению, видно, что городская администрация прорабатывает несколько вариантов маршрутов электричек. Известно так же, что на встрече обсудили развитие Первомайской улицы и Привокзальной площади, а так же строительство тоннеля от Первомайской — до Калинина URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой рассказать подробности проекта городской сети электричек. На момент публикации ответ ожидается. Обновлено в 21:14 В пресс-службе городской администрации пояснили, что на первом этапе создания городской системы электротранспорта предполагается использовать уже существующие в городе железнодорожные ветки. Это позволит отработать график движения и периодичность. Дальнейшее развитие системы электричек должно стать частью концепции развития Тюмени на ближайшие 50 лет и охватит существующие районы города и ближайшие пригороды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...