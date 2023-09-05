Глава Тюмени Руслан Кухарук обсудил с РЖД развитие городской транспортной сети

В администрации прорабатывают несколько возможных маршрутов городского скоростного транспорта Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Тюмени в ближайшие годы может появиться городской электрический транспорт. Такую возможность глава города Руслан Кухарук обсудил с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым, об этой встрече Кухарук рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня с коллегами мы провели рабочую встречу с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым и его сотрудниками. На встрече обсудили, в том числе, работу городской электрички», — говорится в сообщении.

Никаких подробностей о проекте Кухарук не сообщил. Однако на фото, приложенном к сообщению, видно, что городская администрация прорабатывает несколько вариантов маршрутов электричек. Известно так же, что на встрече обсудили развитие Первомайской улицы и Привокзальной площади, а так же строительство тоннеля от Первомайской — до Калинина

URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой рассказать подробности проекта городской сети электричек. На момент публикации ответ ожидается.

Обновлено в 21:14

В пресс-службе городской администрации пояснили, что на первом этапе создания городской системы электротранспорта предполагается использовать уже существующие в городе железнодорожные ветки. Это позволит отработать график движения и периодичность. Дальнейшее развитие системы электричек должно стать частью концепции развития Тюмени на ближайшие 50 лет и охватит существующие районы города и ближайшие пригороды.

Фото: пресс-служба администрации г. Тюмень, https://t.me/kuharuk_ruslan