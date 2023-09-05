05 сентября 2023

Генерал курганского УМВД Свинов подтянулся на турнике перед будущими силовиками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УМВД. Курган, свинов дмитрий
Генерал полиции Свинов показал, как подтягивается на турнике Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов посетил с рабочим визитом Шадринск. Там он проверил профильный полицейский класс и на личном примере показал будущим правоохранителям свою физическую форму, подтянувшись на турнике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска.

«Заглянув на урок физкультуры, главный полицейский региона [Дмитрий Свинов] на своем примере показал, что сотрудники ведомства должны быть в хорошей физической форме. Спортзал оказался готов и к занятиям будущих полицейских, и к подтягиваниям энергичного генерала. Финальной точкой экскурсии стало знакомство с профильным классом», — говорится в telegram-канале мэрии Шадринска.

Также Свинов вместе с главой города Антоном Моканом и депутатом ободумы Валерием Порубовым осмотрел хоккейный корт, музей боевой славы и тир в школе №8. После осмотра материально-технической базы учреждения состоялся круглый стол, посвященный вопросам, связанным с классом МВД. В завершении встречи генерал с присутствующими обсудил организацию экскурсий для школьников в УМВД региона, кадетскую школу и возможность знакомства со спецотрядом «Гром».

Генерал Свинов показал школьникам из класса МВД, как подтягивается на турнике
Генерал Свинов показал школьникам из класса МВД, как подтягивается на турнике
Фото:

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Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов посетил с рабочим визитом Шадринск. Там он проверил профильный полицейский класс и на личном примере показал будущим правоохранителям свою физическую форму, подтянувшись на турнике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. «Заглянув на урок физкультуры, главный полицейский региона [Дмитрий Свинов] на своем примере показал, что сотрудники ведомства должны быть в хорошей физической форме. Спортзал оказался готов и к занятиям будущих полицейских, и к подтягиваниям энергичного генерала. Финальной точкой экскурсии стало знакомство с профильным классом», — говорится в telegram-канале мэрии Шадринска. Также Свинов вместе с главой города Антоном Моканом и депутатом ободумы Валерием Порубовым осмотрел хоккейный корт, музей боевой славы и тир в школе №8. После осмотра материально-технической базы учреждения состоялся круглый стол, посвященный вопросам, связанным с классом МВД. В завершении встречи генерал с присутствующими обсудил организацию экскурсий для школьников в УМВД региона, кадетскую школу и возможность знакомства со спецотрядом «Гром».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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