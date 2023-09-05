05 сентября 2023

Экономика Тюменской области адаптировалась под санкции

Губернатор Александр Моор: Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
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Экономика Тюменской области сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям. Об этом со ссылкой на слова главы региона Александра Моора сообщает официальный портал органов государственной власти Тюменской области.

«Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития. По всем ключевым социально-экономическим показателям», — заявил губернатор Моор на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

На официальном портале органов государственной власти Тюменской области указано, что уровень безработицы в регионе держится на рекордно низких значениях — 0,34% от численности рабочей силы на 1 сентября текущего года. За первые 7 месяцев 2023 года рост обрабатывающих производств превысил 14%. За тот же период на территории Тюменской области ведено в эксплуатацию более 1 млн 230 тыс. квадратных метров жилья.

Беспрецедентное санкционное давление на Россию началось после 24 февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение лидеры США и стран Евросоюза заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. К различным экономическим санкциям против Российской Федерации впоследствии присоединились многие зарубежные компании.

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Экономика Тюменской области сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям. Об этом со ссылкой на слова главы региона Александра Моора сообщает официальный портал органов государственной власти Тюменской области. «Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития. По всем ключевым социально-экономическим показателям», — заявил губернатор Моор на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. На официальном портале органов государственной власти Тюменской области указано, что уровень безработицы в регионе держится на рекордно низких значениях — 0,34% от численности рабочей силы на 1 сентября текущего года. За первые 7 месяцев 2023 года рост обрабатывающих производств превысил 14%. За тот же период на территории Тюменской области ведено в эксплуатацию более 1 млн 230 тыс. квадратных метров жилья. Беспрецедентное санкционное давление на Россию началось после 24 февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение лидеры США и стран Евросоюза заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. К различным экономическим санкциям против Российской Федерации впоследствии присоединились многие зарубежные компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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