06 сентября 2023

Курганские бьюти-мастера рискуют получить штраф за рекламу своих услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Коворкинги. Екатеринбург, маникюр, бьюти, салон красоты, ногти, ногтевой сервис, маникюрщица
Курганские мастера красоты переживают из-за нового закона о рекламе Фото:

В Кургане бьюти-мастера переживают из-за нового закона о рекламе, который вступил в силу с 1 сентября. Согласно закону, все представители сферы красоты должны маркировать свои рекламные посты, в том числе и с информацией о своих услугах. Штраф, который могут получить бьюти-мастера, достигает 100 000 рублей для физических лиц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из бьюти-сферы.

«По закону каждую рекламу нужно маркировать, в том числе про свои услуги. При этом, многие мастера красоты, которые работают с кожей, делают наклейки на свои авто и салоны со ссылками на свои аккаунты в социальных сетях. Там штрафы до 100 000 рублей даже за одну упущенную маркировку», — делятся с URA.RU источники.

Сообщается, что после вступления закона в силу обязательным требованием стало маркировать рекламу в интернете. Вся реклама в интернете должна иметь уникальный идентификатор, а информацию о ней необходимо направлять в Роскомнадзор. По новому закону, к рекламе относится та информация, которая адресована неопределенному кругу лиц, создана для привлечения внимания, а также вызывает к нему интерес и продвигает на рынке. Мастерам, у которых реклама будет без маркировки, ждет штраф в размере до 100 000 рублей (для физических лиц), до 200 000 рублей (для должностных лиц) и до 500 000 рублей (для юридических лиц).

Ранее URA.RU писало о десяти изменениях в законодательстве, которые вступят в силу осенью. Среди новых законов изменения в рекламе, образовании, пенсиях и работе такси.

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В Кургане бьюти-мастера переживают из-за нового закона о рекламе, который вступил в силу с 1 сентября. Согласно закону, все представители сферы красоты должны маркировать свои рекламные посты, в том числе и с информацией о своих услугах. Штраф, который могут получить бьюти-мастера, достигает 100 000 рублей для физических лиц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из бьюти-сферы. «По закону каждую рекламу нужно маркировать, в том числе про свои услуги. При этом, многие мастера красоты, которые работают с кожей, делают наклейки на свои авто и салоны со ссылками на свои аккаунты в социальных сетях. Там штрафы до 100 000 рублей даже за одну упущенную маркировку», — делятся с URA.RU источники. Сообщается, что после вступления закона в силу обязательным требованием стало маркировать рекламу в интернете. Вся реклама в интернете должна иметь уникальный идентификатор, а информацию о ней необходимо направлять в Роскомнадзор. По новому закону, к рекламе относится та информация, которая адресована неопределенному кругу лиц, создана для привлечения внимания, а также вызывает к нему интерес и продвигает на рынке. Мастерам, у которых реклама будет без маркировки, ждет штраф в размере до 100 000 рублей (для физических лиц), до 200 000 рублей (для должностных лиц) и до 500 000 рублей (для юридических лиц). Ранее URA.RU писало о десяти изменениях в законодательстве, которые вступят в силу осенью. Среди новых законов изменения в рекламе, образовании, пенсиях и работе такси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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