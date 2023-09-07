07 сентября 2023

На выборы ректора тюменского вуза допустили только одного кандидата

В Тюменском институте культуры на выборы ректора допустили одного участника
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Выборы ректора Тюменского государственного института культуры пройдут 14 сентября Фото:

На выборе ректора Тюменского государственного института культуры (ТГИК), которые пройдут 14 сентября, приняли документы только от одного кандидата — и.о.руководителя вуза Игоря Омельченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГИК. По словам представителей вуза, остальные кандидаты подали заявки с нарушениями и не были допущены до выборов.

«Предоставленные в комиссию И. Н. Омельченко документы соответствовали всем квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». Документы, представленные в комиссию от двух других кандидатов, не соответствовали квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ, и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», — указано в официальном ответе ТГИК.

Там добавили, что 27 февраля 2023 года кандидатура Омельченко была утверждена Ученым советом ТГИК. Остальным кандидатам в регистрации было отказано. Выборы ректора Тюменского государственного института культуры пройдут 14 сентября.

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На выборе ректора Тюменского государственного института культуры (ТГИК), которые пройдут 14 сентября, приняли документы только от одного кандидата — и.о.руководителя вуза Игоря Омельченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГИК. По словам представителей вуза, остальные кандидаты подали заявки с нарушениями и не были допущены до выборов. «Предоставленные в комиссию И. Н. Омельченко документы соответствовали всем квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». Документы, представленные в комиссию от двух других кандидатов, не соответствовали квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ, и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», — указано в официальном ответе ТГИК. Там добавили, что 27 февраля 2023 года кандидатура Омельченко была утверждена Ученым советом ТГИК. Остальным кандидатам в регистрации было отказано. Выборы ректора Тюменского государственного института культуры пройдут 14 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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