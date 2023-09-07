На выборы ректора тюменского вуза допустили только одного кандидата

В Тюменском институте культуры на выборы ректора допустили одного участника

08 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Выборы ректора Тюменского государственного института культуры пройдут 14 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU На выборе ректора Тюменского государственного института культуры (ТГИК), которые пройдут 14 сентября, приняли документы только от одного кандидата — и.о.руководителя вуза Игоря Омельченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГИК. По словам представителей вуза, остальные кандидаты подали заявки с нарушениями и не были допущены до выборов. «Предоставленные в комиссию И. Н. Омельченко документы соответствовали всем квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». Документы, представленные в комиссию от двух других кандидатов, не соответствовали квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ, и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», — указано в официальном ответе ТГИК. Там добавили, что 27 февраля 2023 года кандидатура Омельченко была утверждена Ученым советом ТГИК. Остальным кандидатам в регистрации было отказано. Выборы ректора Тюменского государственного института культуры пройдут 14 сентября.

На выборе ректора Тюменского государственного института культуры (ТГИК), которые пройдут 14 сентября, приняли документы только от одного кандидата — и.о.руководителя вуза Игоря Омельченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТГИК. По словам представителей вуза, остальные кандидаты подали заявки с нарушениями и не были допущены до выборов. «Предоставленные в комиссию И. Н. Омельченко документы соответствовали всем квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры». Документы, представленные в комиссию от двух других кандидатов, не соответствовали квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ, и положением о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», — указано в официальном ответе ТГИК. Там добавили, что 27 февраля 2023 года кандидатура Омельченко была утверждена Ученым советом ТГИК. Остальным кандидатам в регистрации было отказано. Выборы ректора Тюменского государственного института культуры пройдут 14 сентября.