Актив жены курганского депутата облдумы Исламова в два раза сократил прибыль

Предприятие «Зауральский продукт» резко снизило прибыль и выручку (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Агрофирма «Зауральский продукт» в два раза снизила чистую прибыль. Директором предприятия является жена депутата Курганской областной думы Марата Исламова — Людмила. Предприятие находится в селе Садовое Кетовского округа. Оно занимается производством растительных масел. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль ООО агрофирма „Зауральский продукт“ за 2021 год: 14 млн 749 тысяч рублей. Прибыль организации за 2022 год: 7 млн 475 тысяч рублей», — указано в финансовом отчете.

Согласно СБИС, выручка агрофирмы «Зауральский продукт» также снизилась с 31 миллиона рублей (2021 г.) до 23 миллионов рублей (2022 г.). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в организацию, чтобы уточнить причины снижения выручки и прибыли. Ответ ожидается.

Ранее сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), более чем в два раза увеличило прибыль. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.