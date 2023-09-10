10 сентября 2023

Почти 79% избирателей отдали голоса за Моора на выборах тюменского губернатора

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Подсчет голосов в гимназии. Донецк, референдум, подсчет голосов, бюллетени
Обработано почти 98% бюллетеней Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

На выборах губернатора Тюменской области за Александра Моора проголосовали 78,88% избирателей. На данный момент обработано 97,38% бюллетеней.

«Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области. За него проголосовали 78.88% избирателей», — сообщает telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области».

По данным на 7 утра, обработано 97,38% протоколов. За Дениса Садовникова проголосовало 8,17% избирателей. Иван Левченко набрал 7,9%, Владимир Пискайкин — 3,61%.

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На выборах губернатора Тюменской области за Александра Моора проголосовали 78,88% избирателей. На данный момент обработано 97,38% бюллетеней. «Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области. За него проголосовали 78.88% избирателей», — сообщает telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области». По данным на 7 утра, обработано 97,38% протоколов. За Дениса Садовникова проголосовало 8,17% избирателей. Иван Левченко набрал 7,9%, Владимир Пискайкин — 3,61%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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