Почти 79% избирателей отдали голоса за Моора на выборах тюменского губернатора

Обработано почти 98% бюллетеней
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
На выборах губернатора Тюменской области за Александра Моора проголосовали 78,88% избирателей. На данный момент обработано 97,38% бюллетеней.
«Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области. За него проголосовали 78.88% избирателей», — сообщает telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области».
По данным на 7 утра, обработано 97,38% протоколов. За Дениса Садовникова проголосовало 8,17% избирателей. Иван Левченко набрал 7,9%, Владимир Пискайкин — 3,61%.
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