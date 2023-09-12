12 сентября 2023
11 сентября 2023

В ЯНАО военнослужащий-доброволец получил боевую награду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Виктор Федосов из Пуровского района получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

В Пуровском районе ЯНАО прошло торжественное награждение отличившихся жителей. Государственной наградой отмечен участник специальной военной операции Виктор Федосов, сообщает пресс-служба мэрии района.

«За большой вклад в дело защиты Отечества, мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2 степени удостоен наш земляк, участник СВО Виктор Федосов», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в социальной сети «ВКонтакте». Грамоты и благодарственные письма получила группа пуровчан.

За профессионализм при восстановлении объектов в Волновахе благодарственным письмом Минстроя РФ отмечен Рустам Рахимов. Сотрудники «Новатэк», педагоги, медики и полицейские получили грамоты и благодарности заксобрания ЯНАО и главы района.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил жителей Ямала. Из них семь человек получили государственные награды за службу в зоне СВО.

Антон Колодин вручил государственную награду Виктору Федосову
Антон Колодин вручил государственную награду Виктору Федосову
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В Пуровском районе ЯНАО прошло торжественное награждение отличившихся жителей. Государственной наградой отмечен участник специальной военной операции Виктор Федосов, сообщает пресс-служба мэрии района. «За большой вклад в дело защиты Отечества, мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2 степени удостоен наш земляк, участник СВО Виктор Федосов», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в социальной сети «ВКонтакте». Грамоты и благодарственные письма получила группа пуровчан. За профессионализм при восстановлении объектов в Волновахе благодарственным письмом Минстроя РФ отмечен Рустам Рахимов. Сотрудники «Новатэк», педагоги, медики и полицейские получили грамоты и благодарности заксобрания ЯНАО и главы района. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил жителей Ямала. Из них семь человек получили государственные награды за службу в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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