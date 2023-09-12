В ЯНАО военнослужащий-доброволец получил боевую награду. Фото

13 сентября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Виктор Федосов из Пуровского района получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО прошло торжественное награждение отличившихся жителей. Государственной наградой отмечен участник специальной военной операции Виктор Федосов, сообщает пресс-служба мэрии района. «За большой вклад в дело защиты Отечества, мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2 степени удостоен наш земляк, участник СВО Виктор Федосов», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в социальной сети «ВКонтакте». Грамоты и благодарственные письма получила группа пуровчан. За профессионализм при восстановлении объектов в Волновахе благодарственным письмом Минстроя РФ отмечен Рустам Рахимов. Сотрудники «Новатэк», педагоги, медики и полицейские получили грамоты и благодарности заксобрания ЯНАО и главы района. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил жителей Ямала. Из них семь человек получили государственные награды за службу в зоне СВО. Антон Колодин вручил государственную награду Виктору Федосову Фото: Администрация Пуровского района, Вк — https://vk.com/feed?w=wall-170589660_13236

В Пуровском районе ЯНАО прошло торжественное награждение отличившихся жителей. Государственной наградой отмечен участник специальной военной операции Виктор Федосов, сообщает пресс-служба мэрии района. «За большой вклад в дело защиты Отечества, мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2 степени удостоен наш земляк, участник СВО Виктор Федосов», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района в социальной сети «ВКонтакте». Грамоты и благодарственные письма получила группа пуровчан. За профессионализм при восстановлении объектов в Волновахе благодарственным письмом Минстроя РФ отмечен Рустам Рахимов. Сотрудники «Новатэк», педагоги, медики и полицейские получили грамоты и благодарности заксобрания ЯНАО и главы района. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил жителей Ямала. Из них семь человек получили государственные награды за службу в зоне СВО.