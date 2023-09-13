УФАС проведет расследование из-за рекордного роста цен на бензин в Тюмени

Рост цен на бензин в Тюмени заинтересовал антимонопольную службу

14 сентября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Ростом цен на бензин в Тюмени заинтересовалась антимонопольная служба Фото: Николай Бастриков © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюмени проверит законность роста цен на бензин на местных заправках. Об этом сообщило ведомство. «Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. Тюменское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — сказано в публикации УФАС. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость бензина в Тюменской области достигла исторического максимума. Стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля 60 копеек за литр.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюмени проверит законность роста цен на бензин на местных заправках. Об этом сообщило ведомство. «Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. Тюменское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — сказано в публикации УФАС. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость бензина в Тюменской области достигла исторического максимума. Стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля 60 копеек за литр.