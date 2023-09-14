Тюменцы выявили опасный перекресток возле школы

14 сентября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Также возле дороги, по которой ходят ученики, отсутствует освещение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на перекресток возле школы №95. По словам тюменцев, на улице Кремлевской не везде есть асфальт и не работает светофор. Как сообщила URA.RU жительница Екатерина, возле дороги, по которой ходят ученики, отсутствует освещение. «На этом перекрестке даже асфальт не до конца положили, светофор так и подключили, а это единственный путь школьников до школы. Соответственно школьников очень много, прямо идут колоннами по утрам и после школы. Возле школы пешеходный переход не регулируется, и там тоже очень много машин. Вся дорога до школы без освещения. Через месяц уже утром будет темно и совсем в темноте будут ходить школьники», — рассказала URA.RU тюменка. В мэрии сообщили, что на этом участке строят дорогу, пока она открыта в тестовом режиме. До конца месяца все необходимые средства организации дорожного движения будут доставлены. Освещение планируют подключить в середине октября. «В соответствии с правилами дородного движения РФ при неработающим светофора водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки и принимать меры обеспечивающие безопасный проезд пешеходного перехода», — добавили в администрации города.

Жители Тюмени пожаловались на перекресток возле школы №95. По словам тюменцев, на улице Кремлевской не везде есть асфальт и не работает светофор. Как сообщила URA.RU жительница Екатерина, возле дороги, по которой ходят ученики, отсутствует освещение. «На этом перекрестке даже асфальт не до конца положили, светофор так и подключили, а это единственный путь школьников до школы. Соответственно школьников очень много, прямо идут колоннами по утрам и после школы. Возле школы пешеходный переход не регулируется, и там тоже очень много машин. Вся дорога до школы без освещения. Через месяц уже утром будет темно и совсем в темноте будут ходить школьники», — рассказала URA.RU тюменка. В мэрии сообщили, что на этом участке строят дорогу, пока она открыта в тестовом режиме. До конца месяца все необходимые средства организации дорожного движения будут доставлены. Освещение планируют подключить в середине октября. «В соответствии с правилами дородного движения РФ при неработающим светофора водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки и принимать меры обеспечивающие безопасный проезд пешеходного перехода», — добавили в администрации города.