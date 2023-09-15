В Тюмени водитель грузового автомобиля не уступил дорогу мопеду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени 15 сентября шофер грузового автомобиля не уступил дорогу мопеду. В результате аварии погиб 22-летний водитель мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно в 19:45 в Тюмени 55-летний водитель грузовой машины Shacman при повороте на улицу Республики, 253 не уступил дорогу мопеду, двигающемуся во встречном направлении. В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Обстоятельства аварии уточняются.