15 сентября 2023

В Тюмени погиб водитель мопеда из-за грузового автомобиля. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
В Тюмени водитель грузового автомобиля не уступил дорогу мопеду Фото:

В Тюмени 15 сентября шофер грузового автомобиля не уступил дорогу мопеду. В результате аварии погиб 22-летний водитель мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно в 19:45 в Тюмени 55-летний водитель грузовой машины Shacman при повороте на улицу Республики, 253 не уступил дорогу мопеду, двигающемуся во встречном направлении. В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Обстоятельства аварии уточняются.

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В Тюмени 15 сентября шофер грузового автомобиля не уступил дорогу мопеду. В результате аварии погиб 22-летний водитель мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Предварительно в 19:45 в Тюмени 55-летний водитель грузовой машины Shacman при повороте на улицу Республики, 253 не уступил дорогу мопеду, двигающемуся во встречном направлении. В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Обстоятельства аварии уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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