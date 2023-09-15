Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области на трассе Омутинское-Юргинское пьяный водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Brilliance. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии погиб один человек, четыре получили травмы.

«Трагедия на 29-м километре автодороги Омутинское-Юргинское. Здесь столкнулись Chevrolet и Brilliance. Предварительно, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу. Он был пьян. Водитель второй иномарки погиб, ранены трое пассажиров этой машины», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Водитель Chevrolet получил травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72