15 сентября 2023

На тюменской трассе пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП. Фото, видео

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП Фото:

В Тюменской области на трассе Омутинское-Юргинское пьяный водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Brilliance. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии погиб один человек, четыре получили травмы.

«Трагедия на 29-м километре автодороги Омутинское-Юргинское. Здесь столкнулись Chevrolet и Brilliance. Предварительно, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу. Он был пьян. Водитель второй иномарки погиб, ранены трое пассажиров этой машины», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Водитель Chevrolet получил травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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В Тюменской области на трассе Омутинское-Юргинское пьяный водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Brilliance. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в аварии погиб один человек, четыре получили травмы. «Трагедия на 29-м километре автодороги Омутинское-Юргинское. Здесь столкнулись Chevrolet и Brilliance. Предварительно, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу. Он был пьян. Водитель второй иномарки погиб, ранены трое пассажиров этой машины», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Водитель Chevrolet получил травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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