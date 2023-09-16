Россия и Китай будут сотрудничать по станции в ЯНАО

Власти России и Китая (КНР) готовятся к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии «Снежинка», которая строится в ЯНАО. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
«С китайской стороной согласован проект соответствующего соглашения о сотрудничестве [с Россией], ведется проработка сроков и места его подписания. Все заинтересованные научные и образовательные организации, а также компании КНР могут присоединиться к этому проекту [сотрудничеству по арктической станции на водородной энергии „Снежинка“]», — передают слова Корчунова журналисты РИА Новости.
По словам посла, планы по созданию станции остаются в силе, строительство этого объекта в ЯНАО продолжается. Министерство науки и технологий КНР уже определило Харбинский инженерный университет в качестве партнера для российского координатора по строительству этого объекта, дополнил Корчунов.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов допустил, что строительство проекта арктической станции «Снежинка» может быть реализовано с участием Китая и Индии. Директор арктических технологий Московского физико-технического института Юрий Васильев заявил, что основной упор в работе «Снежинке» будет сделан на инженерные технологии. Заработает станция на Ямале уже в 2024 году, передает телеканал 360.
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