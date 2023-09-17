В тюменской школе старшеклассников оставили без уроков математики

18 сентября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

У детей, которым предстоит сдавать ЕГЭ, не проводят уроки математики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Гагаринской средней общеобразовательной школе (Ишимский район, Тюменская область) ученики 10 и 11 классов остались без уроков математики, так как в учреждении отсутствует учитель по данному предмету. Об этом URA.RU рассказала одна из родителей школьников. «В школе в селе Гагарино детям из 10 и 11 классов не преподают математику! Причина в том, что просто нет учителя. Ребятам в этом году сдавать ЕГЭ, но подготовка не ведется», — рассказала URA.RU мама одного из учеников Гагаринской СОШ, пожелавшая остаться анонимной. По словам женщины, на претензии родителей директор учреждения отвечает, что ситуация сложилась из-за нехватки кадров. Получить комментарий от руководителя школы Светланы Астаниной не удалось. Узнав, что ей звонит журналист, директор заявила, что ей некогда. URA.RU направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ ожидается.

В Гагаринской средней общеобразовательной школе (Ишимский район, Тюменская область) ученики 10 и 11 классов остались без уроков математики, так как в учреждении отсутствует учитель по данному предмету. Об этом URA.RU рассказала одна из родителей школьников. «В школе в селе Гагарино детям из 10 и 11 классов не преподают математику! Причина в том, что просто нет учителя. Ребятам в этом году сдавать ЕГЭ, но подготовка не ведется», — рассказала URA.RU мама одного из учеников Гагаринской СОШ, пожелавшая остаться анонимной. По словам женщины, на претензии родителей директор учреждения отвечает, что ситуация сложилась из-за нехватки кадров. Получить комментарий от руководителя школы Светланы Астаниной не удалось. Узнав, что ей звонит журналист, директор заявила, что ей некогда. URA.RU направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ ожидается.