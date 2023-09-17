17 сентября 2023
16 сентября 2023

В тюменской школе старшеклассников оставили без уроков математики

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, математика, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
У детей, которым предстоит сдавать ЕГЭ, не проводят уроки математики Фото:

В Гагаринской средней общеобразовательной школе (Ишимский район, Тюменская область) ученики 10 и 11 классов остались без уроков математики, так как в учреждении отсутствует учитель по данному предмету. Об этом URA.RU рассказала одна из родителей школьников.

«В школе в селе Гагарино детям из 10 и 11 классов не преподают математику! Причина в том, что просто нет учителя. Ребятам в этом году сдавать ЕГЭ, но подготовка не ведется», — рассказала URA.RU мама одного из учеников Гагаринской СОШ, пожелавшая остаться анонимной.

По словам женщины, на претензии родителей директор учреждения отвечает, что ситуация сложилась из-за нехватки кадров. Получить комментарий от руководителя школы Светланы Астаниной не удалось. Узнав, что ей звонит журналист, директор заявила, что ей некогда.

URA.RU направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ ожидается.

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В Гагаринской средней общеобразовательной школе (Ишимский район, Тюменская область) ученики 10 и 11 классов остались без уроков математики, так как в учреждении отсутствует учитель по данному предмету. Об этом URA.RU рассказала одна из родителей школьников. «В школе в селе Гагарино детям из 10 и 11 классов не преподают математику! Причина в том, что просто нет учителя. Ребятам в этом году сдавать ЕГЭ, но подготовка не ведется», — рассказала URA.RU мама одного из учеников Гагаринской СОШ, пожелавшая остаться анонимной. По словам женщины, на претензии родителей директор учреждения отвечает, что ситуация сложилась из-за нехватки кадров. Получить комментарий от руководителя школы Светланы Астаниной не удалось. Узнав, что ей звонит журналист, директор заявила, что ей некогда. URA.RU направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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