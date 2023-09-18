В Тюмени возник дефицит водителей общественного транспорта

19 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В нескольких тюменских компаниях подтвердили дефицит водителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени возник острый дефицит водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте. Об этом URA.RU заявили сразу в нескольких копаниях. «На данный момент у нас не хватает около пяти машин на маршруте №77. Стараемся решить это вопрос максимально оперативно», — рассказал диспетчер компании «Тюменьавтолайн». В «Караван-авто» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о нехватке водителей. Там, по данным диспетчера, на линии не хватает сразу 10 машин. На каких точно маршрутах отсутствуют водители, в компании не уточнили. Ранее агентство писало, что жители Тюмени потребовали добавить больше автобусов по маршруту №77 из-за переполненного общественного транспорта. В администрации города ответили, что срывы рейсов происходят по вине компании-перевозчика.

В Тюмени возник острый дефицит водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте. Об этом URA.RU заявили сразу в нескольких копаниях. «На данный момент у нас не хватает около пяти машин на маршруте №77. Стараемся решить это вопрос максимально оперативно», — рассказал диспетчер компании «Тюменьавтолайн». В «Караван-авто» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о нехватке водителей. Там, по данным диспетчера, на линии не хватает сразу 10 машин. На каких точно маршрутах отсутствуют водители, в компании не уточнили. Ранее агентство писало, что жители Тюмени потребовали добавить больше автобусов по маршруту №77 из-за переполненного общественного транспорта. В администрации города ответили, что срывы рейсов происходят по вине компании-перевозчика.