18 сентября 2023

В Тюмени возник дефицит водителей общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, маршрутное такси, остановка, автобусная остановка, мусорка, маршрутка, остановка автобусная, маршрутный автобус
В нескольких тюменских компаниях подтвердили дефицит водителей Фото:

В Тюмени возник острый дефицит водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте. Об этом URA.RU заявили сразу в нескольких копаниях.

«На данный момент у нас не хватает около пяти машин на маршруте №77. Стараемся решить это вопрос максимально оперативно», — рассказал диспетчер компании «Тюменьавтолайн».

В «Караван-авто» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о нехватке водителей. Там, по данным диспетчера, на линии не хватает сразу 10 машин. На каких точно маршрутах отсутствуют водители, в компании не уточнили.

Ранее агентство писало, что жители Тюмени потребовали добавить больше автобусов по маршруту №77 из-за переполненного общественного транспорта. В администрации города ответили, что срывы рейсов происходят по вине компании-перевозчика.

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В Тюмени возник острый дефицит водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте. Об этом URA.RU заявили сразу в нескольких копаниях. «На данный момент у нас не хватает около пяти машин на маршруте №77. Стараемся решить это вопрос максимально оперативно», — рассказал диспетчер компании «Тюменьавтолайн». В «Караван-авто» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о нехватке водителей. Там, по данным диспетчера, на линии не хватает сразу 10 машин. На каких точно маршрутах отсутствуют водители, в компании не уточнили. Ранее агентство писало, что жители Тюмени потребовали добавить больше автобусов по маршруту №77 из-за переполненного общественного транспорта. В администрации города ответили, что срывы рейсов происходят по вине компании-перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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