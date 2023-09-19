Губернатор Моор обратился к тюменской биатлонистке, выступившей на Чемпионате России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсменку Викторию Сливко с победой в индивидуальной гонке Чемпионата России по летнему биатлону. Соответствующую публикацию он разместил в своем telegram-канале.
«Наша Виктория Сливко — лучшая в индивидуальной гонке на 15 км. Сегодня в „Жемчужине Сибири“ завершился Чемпионат России по летнему биатлону. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — написал губернатор Моор в своей публикации.
Он добавил, что гонка проходила при тяжелых погодных условиях. Во время забега в районе тюменского стадиона «Жемчужина Сибири», где проходил Чемпионат России по летнему биатлону, был сильный дождь.
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