Губернатор Моор обратился к тюменской биатлонистке, выступившей на Чемпионате России

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко победила на Чемпионате России
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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган, летний биатлон, стадион, спортивная винтовка
Чемпионат России по летнему биатлону прошел на тюменском стадионе «Жемчужина Сибири» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсменку Викторию Сливко с победой в индивидуальной гонке Чемпионата России по летнему биатлону. Соответствующую публикацию он разместил в своем telegram-канале.

«Наша Виктория Сливко — лучшая в индивидуальной гонке на 15 км. Сегодня в „Жемчужине Сибири“ завершился Чемпионат России по летнему биатлону. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — написал губернатор Моор в своей публикации.

Он добавил, что гонка проходила при тяжелых погодных условиях. Во время забега в районе тюменского стадиона «Жемчужина Сибири», где проходил Чемпионат России по летнему биатлону, был сильный дождь.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсменку Викторию Сливко с победой в индивидуальной гонке Чемпионата России по летнему биатлону. Соответствующую публикацию он разместил в своем telegram-канале. «Наша Виктория Сливко — лучшая в индивидуальной гонке на 15 км. Сегодня в „Жемчужине Сибири“ завершился Чемпионат России по летнему биатлону. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — написал губернатор Моор в своей публикации. Он добавил, что гонка проходила при тяжелых погодных условиях. Во время забега в районе тюменского стадиона «Жемчужина Сибири», где проходил Чемпионат России по летнему биатлону, был сильный дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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