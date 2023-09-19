Губернатор Моор обратился к тюменской биатлонистке, выступившей на Чемпионате России

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко победила на Чемпионате России

Чемпионат России по летнему биатлону прошел на тюменском стадионе «Жемчужина Сибири» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсменку Викторию Сливко с победой в индивидуальной гонке Чемпионата России по летнему биатлону. Соответствующую публикацию он разместил в своем telegram-канале.

«Наша Виктория Сливко — лучшая в индивидуальной гонке на 15 км. Сегодня в „Жемчужине Сибири“ завершился Чемпионат России по летнему биатлону. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт», — написал губернатор Моор в своей публикации.

Он добавил, что гонка проходила при тяжелых погодных условиях. Во время забега в районе тюменского стадиона «Жемчужина Сибири», где проходил Чемпионат России по летнему биатлону, был сильный дождь.