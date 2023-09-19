Военный из ЯНАО приехал в отпуск к семье спустя полтора года на спецоперации

Военный не видел родных полтора года
Военнослужащий из Салехарда (ЯНАО) приехал в отпуск к родным, пробыв на спецоперации полтора года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии окружной столицы.
«Военнослужащий Сергей М. 20 сентября прилетел домой из зоны СВО — впервые за полтора года. Дома воин пробудет чуть больше месяца, а потом снова — на защиту мирного неба жителей новых территорий страны», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.
За время службы в зоне спецоперации 26-летний мужчина, командующий подразделением ПВО, получил три награды, в том числе — медаль «За отвагу». В аэропорту бойца встретили аплодисментами.
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