19 сентября 2023

Военный из ЯНАО приехал в отпуск к семье спустя полтора года на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный не видел родных полтора года Фото:

Военнослужащий из Салехарда (ЯНАО) приехал в отпуск к родным, пробыв на спецоперации полтора года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии окружной столицы.

«Военнослужащий Сергей М. 20 сентября прилетел домой из зоны СВО — впервые за полтора года. Дома воин пробудет чуть больше месяца, а потом снова — на защиту мирного неба жителей новых территорий страны», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

За время службы в зоне спецоперации 26-летний мужчина, командующий подразделением ПВО, получил три награды, в том числе — медаль «За отвагу». В аэропорту бойца встретили аплодисментами.

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Военнослужащий из Салехарда (ЯНАО) приехал в отпуск к родным, пробыв на спецоперации полтора года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии окружной столицы. «Военнослужащий Сергей М. 20 сентября прилетел домой из зоны СВО — впервые за полтора года. Дома воин пробудет чуть больше месяца, а потом снова — на защиту мирного неба жителей новых территорий страны», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. За время службы в зоне спецоперации 26-летний мужчина, командующий подразделением ПВО, получил три награды, в том числе — медаль «За отвагу». В аэропорту бойца встретили аплодисментами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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