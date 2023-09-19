Военный из ЯНАО приехал в отпуск к семье спустя полтора года на спецоперации

20 сентября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Военный не видел родных полтора года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военнослужащий из Салехарда (ЯНАО) приехал в отпуск к родным, пробыв на спецоперации полтора года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии окружной столицы. «Военнослужащий Сергей М. 20 сентября прилетел домой из зоны СВО — впервые за полтора года. Дома воин пробудет чуть больше месяца, а потом снова — на защиту мирного неба жителей новых территорий страны», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. За время службы в зоне спецоперации 26-летний мужчина, командующий подразделением ПВО, получил три награды, в том числе — медаль «За отвагу». В аэропорту бойца встретили аплодисментами.

Военнослужащий из Салехарда (ЯНАО) приехал в отпуск к родным, пробыв на спецоперации полтора года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии окружной столицы. «Военнослужащий Сергей М. 20 сентября прилетел домой из зоны СВО — впервые за полтора года. Дома воин пробудет чуть больше месяца, а потом снова — на защиту мирного неба жителей новых территорий страны», — сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. За время службы в зоне спецоперации 26-летний мужчина, командующий подразделением ПВО, получил три награды, в том числе — медаль «За отвагу». В аэропорту бойца встретили аплодисментами.