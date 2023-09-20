20 сентября 2023

Тюменский бизнес заключит контракты с международной корпорацией

Предприниматели Тюмени ведут переговоры с компанией GB Construction в Алжире
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, арматура, котлован, строительство, стройка
GB Construction заинтересована в тюменских технологиях строительства и сельскохозяйственной технике Фото:

Тюменские предприниматели в рамках форума Algeria WoodTech 2023, которая проходит в Алжире, ведут переговоры с международной корпорацией GB Construction. О заинтересованности иностранцев в тюменских строительных технологиях и сельскохозяйственном оборудовании сообщает сайт торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«Встретились с представителем крупной строительной компанией „GB Construction“, генеральным директором Реда Буруагом. Обсудили возможность сотрудничества в области использования оборудования для сельского хозяйства, строительства и реконструкции зданий», — сообщает региональная ТПП.

По словам директора центра внешнеэкономической деятельности ТПП Тюменской области Екатерины Ульянцевой, помимо этого в Алжире уже прошли другие встречи, переговоры и демонстрации проектов. «Очень насыщенные встречи и долгие переговоры. Алжирцы никуда не торопятся и очень много всего уточняют про компании из России. По итогам двух дней могу сказать: они действительно открыты к сотрудничеству», — сообщила Ульянцева.

Ранее URA.RU рассказало о главных целях Algeria WoodTech 2023. Тюменские лесопромышленные компании стали единственными ее российскими участниками.

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Тюменские предприниматели в рамках форума Algeria WoodTech 2023, которая проходит в Алжире, ведут переговоры с международной корпорацией GB Construction. О заинтересованности иностранцев в тюменских строительных технологиях и сельскохозяйственном оборудовании сообщает сайт торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Встретились с представителем крупной строительной компанией „GB Construction“, генеральным директором Реда Буруагом. Обсудили возможность сотрудничества в области использования оборудования для сельского хозяйства, строительства и реконструкции зданий», — сообщает региональная ТПП. По словам директора центра внешнеэкономической деятельности ТПП Тюменской области Екатерины Ульянцевой, помимо этого в Алжире уже прошли другие встречи, переговоры и демонстрации проектов. «Очень насыщенные встречи и долгие переговоры. Алжирцы никуда не торопятся и очень много всего уточняют про компании из России. По итогам двух дней могу сказать: они действительно открыты к сотрудничеству», — сообщила Ульянцева. Ранее URA.RU рассказало о главных целях Algeria WoodTech 2023. Тюменские лесопромышленные компании стали единственными ее российскими участниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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