Тюменцам дадут дополнительный прямой рейс в Дубай

Авиакомпания запустит второй прямой рейс из Тюмени в столицу ОАЭ

21 сентября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Перевозчик намерен увеличить частоту прямых рейсов из Тюмени в Дубай до двух раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания, работающая в Тюменской области, введет дополнительный прямой рейс из Тюмени в Дубай в октябре 2023 года. Об этом перевозчик заявил в своем официальном telegram-канале. «Летим в Дубай — из Тюмени! Мы запустили рейсы из Тюмени в Дубай, а с октября авиакомпания увеличит частоту полетов по маршруту до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении. Желающим отправиться в столицу ОАЭ тюменцам авиакомпания сообщает так же, что перелет занимает 2,5 часа. Ранее URA.RU рассказало, какие курорты являются самыми популярными у Тюменцев.

Авиакомпания, работающая в Тюменской области, введет дополнительный прямой рейс из Тюмени в Дубай в октябре 2023 года. Об этом перевозчик заявил в своем официальном telegram-канале. «Летим в Дубай — из Тюмени! Мы запустили рейсы из Тюмени в Дубай, а с октября авиакомпания увеличит частоту полетов по маршруту до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении. Желающим отправиться в столицу ОАЭ тюменцам авиакомпания сообщает так же, что перелет занимает 2,5 часа. Ранее URA.RU рассказало, какие курорты являются самыми популярными у Тюменцев.