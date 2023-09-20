Тюменцам дадут дополнительный прямой рейс в Дубай

Перевозчик намерен увеличить частоту прямых рейсов из Тюмени в Дубай до двух раз в неделю
Авиакомпания, работающая в Тюменской области, введет дополнительный прямой рейс из Тюмени в Дубай в октябре 2023 года. Об этом перевозчик заявил в своем официальном telegram-канале.
«Летим в Дубай — из Тюмени! Мы запустили рейсы из Тюмени в Дубай, а с октября авиакомпания увеличит частоту полетов по маршруту до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении.
Желающим отправиться в столицу ОАЭ тюменцам авиакомпания сообщает так же, что перелет занимает 2,5 часа. Ранее URA.RU рассказало, какие курорты являются самыми популярными у Тюменцев.
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