20 сентября 2023

Тюменцам дадут дополнительный прямой рейс в Дубай

Авиакомпания запустит второй прямой рейс из Тюмени в столицу ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Перевозчик намерен увеличить частоту прямых рейсов из Тюмени в Дубай до двух раз в неделю Фото:

Авиакомпания, работающая в Тюменской области, введет дополнительный прямой рейс из Тюмени в Дубай в октябре 2023 года. Об этом перевозчик заявил в своем официальном telegram-канале.

«Летим в Дубай — из Тюмени! Мы запустили рейсы из Тюмени в Дубай, а с октября авиакомпания увеличит частоту полетов по маршруту до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении.

Желающим отправиться в столицу ОАЭ тюменцам авиакомпания сообщает так же, что перелет занимает 2,5 часа. Ранее URA.RU рассказало, какие курорты являются самыми популярными у Тюменцев.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания, работающая в Тюменской области, введет дополнительный прямой рейс из Тюмени в Дубай в октябре 2023 года. Об этом перевозчик заявил в своем официальном telegram-канале. «Летим в Дубай — из Тюмени! Мы запустили рейсы из Тюмени в Дубай, а с октября авиакомпания увеличит частоту полетов по маршруту до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении. Желающим отправиться в столицу ОАЭ тюменцам авиакомпания сообщает так же, что перелет занимает 2,5 часа. Ранее URA.RU рассказало, какие курорты являются самыми популярными у Тюменцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...