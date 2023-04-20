Глава турагентства раскрыла самый популярный у тюменцев зарубежный курорт

Директор турагентства Weekend: самым популярным направлением у тюменцев этим летом стала Турция

21 апреля 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Самым популярным направлением у тюменцев остается Турция Фото: Сергей Русанов © URA.RU Этим летом лидером зарубежных направлений у тюменцев остается Турция. Об этом рассказала директор турагентства Weekend Евгения Мурзина. На отдых придется потратить от 95 до 150 тысяч рублей на двоих. «В конце апреля на неделю поехать из Тюмени на Анталийское побережье вдвоем в пятизвездочный отель на „Все включено“ будет стоять от 95 тысяч рублей. С июня из Тюмени планируется до семи рейсов в неделю. В Бодрум и Мармарис стоимость туров составит от 150 тысяч рублей на двоих на неделю в четырехзвездочный отель „Все включено“. В Стамбул из Тюмени на неделю в июне в трехзвездочный отель выйдет от 110 тысяч рублей с завтраками», — рассказала Евгения Мурзина журналистам РБК Тюмень. По ее словам, на втором месте по популярности — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Стоимость — от 170 тысяч рублей на двоих в городской трехзвездочный отель с завтраками. Если сравнивать с вылетом из других городов, то, например, из Екатеринбурга есть чартерный рейс в Дубай — от 140 тысяч рублей на двоих с завтраками. Ранее жителям Тюмени рассказали о стоимости авиабилетов за границу на майские праздники. Так, на билеты в Турцию тюменцам придется потратить от 17400 рублей, а в ОАЭ — от 20400.

Этим летом лидером зарубежных направлений у тюменцев остается Турция. Об этом рассказала директор турагентства Weekend Евгения Мурзина. На отдых придется потратить от 95 до 150 тысяч рублей на двоих. «В конце апреля на неделю поехать из Тюмени на Анталийское побережье вдвоем в пятизвездочный отель на „Все включено“ будет стоять от 95 тысяч рублей. С июня из Тюмени планируется до семи рейсов в неделю. В Бодрум и Мармарис стоимость туров составит от 150 тысяч рублей на двоих на неделю в четырехзвездочный отель „Все включено“. В Стамбул из Тюмени на неделю в июне в трехзвездочный отель выйдет от 110 тысяч рублей с завтраками», — рассказала Евгения Мурзина журналистам РБК Тюмень. По ее словам, на втором месте по популярности — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Стоимость — от 170 тысяч рублей на двоих в городской трехзвездочный отель с завтраками. Если сравнивать с вылетом из других городов, то, например, из Екатеринбурга есть чартерный рейс в Дубай — от 140 тысяч рублей на двоих с завтраками. Ранее жителям Тюмени рассказали о стоимости авиабилетов за границу на майские праздники. Так, на билеты в Турцию тюменцам придется потратить от 17400 рублей, а в ОАЭ — от 20400.