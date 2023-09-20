Тюменцев зовут служить на новых территориях России

Тюменская Росгвардия набирает сотрудников для службы в Запорожской области

21 сентября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Вакансии открыты на должности от рядовых до майоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает граждан на службу на территории Запорожской области, а также «домашнего» региона. Объявление размещено в группе администрации Тобольска в социальной сети «ВКонтакте». «Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает на службу в подразделения ведомства, выполняющие задачи на территории Запорожской и Тюменской областей Российской Федерации. Открыты вакансии младшего, среднего и старшего начальствующего состава — от рядового до майора», — говорится в объявлении, размещенного мэрией в своей группе. Служить тюменцам предлагают в подразделениях СОБР и ОМОН, вневедомственной охране и отделе лицензионно-разрешительной работы. Также нужны медики и те, кто будет управлять беспилотниками. Кандидатам предлагают зарплаты от 30 тысяч рублей, бесплатное обмундирование, отдых в санаториях для сотрудников и их семей, льготы в детские сады. Соискатели должны быть в хорошей физической форме (группы здоровья А либо Б), по большинству специальностей будет необходимо высшее образование (юридическое, инженерное, техническое или медицинское). Максимальный возраст — до 40 лет.

Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает граждан на службу на территории Запорожской области, а также «домашнего» региона. Объявление размещено в группе администрации Тобольска в социальной сети «ВКонтакте». «Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает на службу в подразделения ведомства, выполняющие задачи на территории Запорожской и Тюменской областей Российской Федерации. Открыты вакансии младшего, среднего и старшего начальствующего состава — от рядового до майора», — говорится в объявлении, размещенного мэрией в своей группе. Служить тюменцам предлагают в подразделениях СОБР и ОМОН, вневедомственной охране и отделе лицензионно-разрешительной работы. Также нужны медики и те, кто будет управлять беспилотниками. Кандидатам предлагают зарплаты от 30 тысяч рублей, бесплатное обмундирование, отдых в санаториях для сотрудников и их семей, льготы в детские сады. Соискатели должны быть в хорошей физической форме (группы здоровья А либо Б), по большинству специальностей будет необходимо высшее образование (юридическое, инженерное, техническое или медицинское). Максимальный возраст — до 40 лет.