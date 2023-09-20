20 сентября 2023

Тюменцев зовут служить на новых территориях России

Тюменская Росгвардия набирает сотрудников для службы в Запорожской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Байк Фест в Логовушке. Курган, росгвардия
Вакансии открыты на должности от рядовых до майоров Фото:

Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает граждан на службу на территории Запорожской области, а также «домашнего» региона. Объявление размещено в группе администрации Тобольска в социальной сети «ВКонтакте».

«Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает на службу в подразделения ведомства, выполняющие задачи на территории Запорожской и Тюменской областей Российской Федерации. Открыты вакансии младшего, среднего и старшего начальствующего состава — от рядового до майора», — говорится в объявлении, размещенного мэрией в своей группе.

Служить тюменцам предлагают в подразделениях СОБР и ОМОН, вневедомственной охране и отделе лицензионно-разрешительной работы. Также нужны медики и те, кто будет управлять беспилотниками.

Кандидатам предлагают зарплаты от 30 тысяч рублей, бесплатное обмундирование, отдых в санаториях для сотрудников и их семей, льготы в детские сады. Соискатели должны быть в хорошей физической форме (группы здоровья А либо Б), по большинству специальностей будет необходимо высшее образование (юридическое, инженерное, техническое или медицинское). Максимальный возраст — до 40 лет.

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Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает граждан на службу на территории Запорожской области, а также «домашнего» региона. Объявление размещено в группе администрации Тобольска в социальной сети «ВКонтакте». «Управление Росгвардии по Тюменской области приглашает на службу в подразделения ведомства, выполняющие задачи на территории Запорожской и Тюменской областей Российской Федерации. Открыты вакансии младшего, среднего и старшего начальствующего состава — от рядового до майора», — говорится в объявлении, размещенного мэрией в своей группе. Служить тюменцам предлагают в подразделениях СОБР и ОМОН, вневедомственной охране и отделе лицензионно-разрешительной работы. Также нужны медики и те, кто будет управлять беспилотниками. Кандидатам предлагают зарплаты от 30 тысяч рублей, бесплатное обмундирование, отдых в санаториях для сотрудников и их семей, льготы в детские сады. Соискатели должны быть в хорошей физической форме (группы здоровья А либо Б), по большинству специальностей будет необходимо высшее образование (юридическое, инженерное, техническое или медицинское). Максимальный возраст — до 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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