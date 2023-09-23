23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Тюменской области за месяц снизились цены на овощи

В Тюменской области за месяц снизились цены на морковь, капусту и лук
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, овощи, продукты, еда, лук репчатый
В Тюменской области за месяц подешевели морковь, капуста и лук Фото:

В Тюменской области с 21 августа по 18 сентября уменьшилась стоимость некоторых овощей. Так, морковь подешевела на 22 рубля, капуста на 18 рублей, а лук на 13 рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата.

«В Тюменской области снизились цены на отдельные овощи с 21 августа по 18 сентября. Килограмм моркови стоил 72 рубля, а теперь 50 рублей, капуста белокочанная была 50 рублей, а сейчас 32 рубля. Еще подешевел лук с 49 рублей до 36 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата.

Также на сайте указано, что подешевели свекла — с 41 до 31 рубля и картошка — с 41 рубля до 35 рублей. За этот же период некоторые овощи подорожали. Например, помидоры и огурцы стали дороже на 10 и 18 рублей. Так, цены на помидоры выросли с 106 до 116 рублей, а на огурцы — с 95 до 113 рублей.

Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. По данным Тюменьстата, стоимость в феврале этого года выросла почти на 20% относительно декабря прошлого года.

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В Тюменской области с 21 августа по 18 сентября уменьшилась стоимость некоторых овощей. Так, морковь подешевела на 22 рубля, капуста на 18 рублей, а лук на 13 рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата. «В Тюменской области снизились цены на отдельные овощи с 21 августа по 18 сентября. Килограмм моркови стоил 72 рубля, а теперь 50 рублей, капуста белокочанная была 50 рублей, а сейчас 32 рубля. Еще подешевел лук с 49 рублей до 36 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Также на сайте указано, что подешевели свекла — с 41 до 31 рубля и картошка — с 41 рубля до 35 рублей. За этот же период некоторые овощи подорожали. Например, помидоры и огурцы стали дороже на 10 и 18 рублей. Так, цены на помидоры выросли с 106 до 116 рублей, а на огурцы — с 95 до 113 рублей. Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. По данным Тюменьстата, стоимость в феврале этого года выросла почти на 20% относительно декабря прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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