В Тюменской области за месяц снизились цены на овощи

В Тюменской области за месяц снизились цены на морковь, капусту и лук

24 сентября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Тюменской области за месяц подешевели морковь, капуста и лук Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области с 21 августа по 18 сентября уменьшилась стоимость некоторых овощей. Так, морковь подешевела на 22 рубля, капуста на 18 рублей, а лук на 13 рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата. «В Тюменской области снизились цены на отдельные овощи с 21 августа по 18 сентября. Килограмм моркови стоил 72 рубля, а теперь 50 рублей, капуста белокочанная была 50 рублей, а сейчас 32 рубля. Еще подешевел лук с 49 рублей до 36 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Также на сайте указано, что подешевели свекла — с 41 до 31 рубля и картошка — с 41 рубля до 35 рублей. За этот же период некоторые овощи подорожали. Например, помидоры и огурцы стали дороже на 10 и 18 рублей. Так, цены на помидоры выросли с 106 до 116 рублей, а на огурцы — с 95 до 113 рублей. Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. По данным Тюменьстата, стоимость в феврале этого года выросла почти на 20% относительно декабря прошлого года.

В Тюменской области с 21 августа по 18 сентября уменьшилась стоимость некоторых овощей. Так, морковь подешевела на 22 рубля, капуста на 18 рублей, а лук на 13 рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата. «В Тюменской области снизились цены на отдельные овощи с 21 августа по 18 сентября. Килограмм моркови стоил 72 рубля, а теперь 50 рублей, капуста белокочанная была 50 рублей, а сейчас 32 рубля. Еще подешевел лук с 49 рублей до 36 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Также на сайте указано, что подешевели свекла — с 41 до 31 рубля и картошка — с 41 рубля до 35 рублей. За этот же период некоторые овощи подорожали. Например, помидоры и огурцы стали дороже на 10 и 18 рублей. Так, цены на помидоры выросли с 106 до 116 рублей, а на огурцы — с 95 до 113 рублей. Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. По данным Тюменьстата, стоимость в феврале этого года выросла почти на 20% относительно декабря прошлого года.