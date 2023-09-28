28 сентября 2023

Курганцы отправили на фронт спецоборудование для улучшения связи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, связь, рация, армия россии, командный центр
Курганским бойцам из зоны СВО отправили спецоборудование для устойчивой связи (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за отправку спецоборудования для улучшения связи. Об этом сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.

«Уважаемые жители Куртамышского округа, мы получили гуманитарную помощь в виде ретранслятора для передачи радиосигнала. Он поможет обеспечить постоянную и устойчивую связь для нашего подразделения для выполнения боевых задач. Спасибо вам огромное за предоставленную помощь. Победа будет за нами», — сказал один из бойцов в видеообращении к землякам, которое опубликовала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы поблагодарили земляков за антидроновое ружье. По словам военнослужащих, с помощью него они уничтожили беспилотник ВСУ. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил рации разведчикам в Херсонскую область.

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Военнослужащие из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за отправку спецоборудования для улучшения связи. Об этом сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Уважаемые жители Куртамышского округа, мы получили гуманитарную помощь в виде ретранслятора для передачи радиосигнала. Он поможет обеспечить постоянную и устойчивую связь для нашего подразделения для выполнения боевых задач. Спасибо вам огромное за предоставленную помощь. Победа будет за нами», — сказал один из бойцов в видеообращении к землякам, которое опубликовала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы поблагодарили земляков за антидроновое ружье. По словам военнослужащих, с помощью него они уничтожили беспилотник ВСУ. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил рации разведчикам в Херсонскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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