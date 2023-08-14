Курганский бизнесмен передал рации разведчикам в Херсонскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, военные, оружие, рация, спецсвязь, военнослужащие, спецназ, сво, командир, армия россии, руководство войсками
Куртамышское предприятие закупило рации на 150 тысяч рублей (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель ООО «Русское поле» Куртамышского округа передал рации для роты разведчиков, выполняющих задачи в Херсонской области. Об этом сообщала управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.

«Сергей Михайлович Башлыков, директор ООО „Русское поле“ (учредитель Корюкин Сергей Александрович), передал от предприятия и его сотрудников рации почти на 150 тысяч рублей для роты специального назначения разведывательного батальона, выполняющей задачи в Херсонской области. Все передадим», — написала Булатова на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что жители Куртамышского округа активно участвуют в сборах и передачи помощи бойцам в зону СВО. В июле участники спецоперации поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь, записав им видео.

Директор ООО «Русское поле» Сергей Башлыков передал от предприятия рации для роты специального назначения разведывательного батальона
Директор ООО «Русское поле» Сергей Башлыков передал от предприятия рации для роты специального назначения разведывательного батальона

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель ООО «Русское поле» Куртамышского округа передал рации для роты разведчиков, выполняющих задачи в Херсонской области. Об этом сообщала управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Сергей Михайлович Башлыков, директор ООО „Русское поле“ (учредитель Корюкин Сергей Александрович), передал от предприятия и его сотрудников рации почти на 150 тысяч рублей для роты специального назначения разведывательного батальона, выполняющей задачи в Херсонской области. Все передадим», — написала Булатова на своей странице во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Куртамышского округа активно участвуют в сборах и передачи помощи бойцам в зону СВО. В июле участники спецоперации поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь, записав им видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...