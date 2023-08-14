Курганский бизнесмен передал рации разведчикам в Херсонскую область

14 августа 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Куртамышское предприятие закупило рации на 150 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель ООО «Русское поле» Куртамышского округа передал рации для роты разведчиков, выполняющих задачи в Херсонской области. Об этом сообщала управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Сергей Михайлович Башлыков, директор ООО „Русское поле“ (учредитель Корюкин Сергей Александрович), передал от предприятия и его сотрудников рации почти на 150 тысяч рублей для роты специального назначения разведывательного батальона, выполняющей задачи в Херсонской области. Все передадим», — написала Булатова на своей странице во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Куртамышского округа активно участвуют в сборах и передачи помощи бойцам в зону СВО. В июле участники спецоперации поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь, записав им видео. Директор ООО «Русское поле» Сергей Башлыков передал от предприятия рации для роты специального назначения разведывательного батальона фото: страница Галины Булатовой, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id250633000

Руководитель ООО «Русское поле» Куртамышского округа передал рации для роты разведчиков, выполняющих задачи в Херсонской области. Об этом сообщала управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Сергей Михайлович Башлыков, директор ООО „Русское поле“ (учредитель Корюкин Сергей Александрович), передал от предприятия и его сотрудников рации почти на 150 тысяч рублей для роты специального назначения разведывательного батальона, выполняющей задачи в Херсонской области. Все передадим», — написала Булатова на своей странице во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Куртамышского округа активно участвуют в сборах и передачи помощи бойцам в зону СВО. В июле участники спецоперации поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за помощь, записав им видео.