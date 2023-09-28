28 сентября 2023

Мэр Курган Ситникова подарила лучшей семье России телевизор. Фото

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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова встретилась с победителями всероссийского конкурса семей Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова встретилась с победителями всероссийского конкурсе семей Тихоновыми и подарила семье телевизор. Об этом Ситникова рассказала в своем telegram-канале.

«Сегодняшнее утро началось с приятной встречи с семьей Тихоновых, которая победила на Всероссийском конкурсе. […] Очень рада и горжусь тем, что лучшая молодая семья страны живет именно в нашем городе! Сейчас Тихоновы улучшают свои жилищные условия. Поэтому решили им сделать подарок на новоселье — телевизор», — написала Ситникова.

Супруги рассказали, что девиз их семьи — слышать друг друга и помогать друг другу. Александр Тихонов — сотрудник МЧС, Наталья Тихонова — педагог дополнительного образования во Дворце детского (юношеского) творчества. Они воспитывают дочь-первоклассницу, и сына — дошкольника. Во всероссийском конкурсе «Семья года», который проводят Фонд поддержки детей и Минтруд России, Тихоновы стали лучшей молодой семьей России, обойдя в своей категории более 70-ти семей. Всего в конкурсе участвовали 384 семьи из 86-ти регионов России. Сейчас Тихоновы готовятся к участию еще в одном Всероссийском конкурсе «Родные-Любимые» вместе с бабушками и дедушками.

Глава Кургана Елена Ситникова встретилась с победителями всероссийского конкурсе семей Тихоновыми
Глава Кургана Елена Ситникова встретилась с победителями всероссийского конкурсе семей Тихоновыми
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова встретилась с победителями всероссийского конкурсе семей Тихоновыми и подарила семье телевизор. Об этом Ситникова рассказала в своем telegram-канале. «Сегодняшнее утро началось с приятной встречи с семьей Тихоновых, которая победила на Всероссийском конкурсе. […] Очень рада и горжусь тем, что лучшая молодая семья страны живет именно в нашем городе! Сейчас Тихоновы улучшают свои жилищные условия. Поэтому решили им сделать подарок на новоселье — телевизор», — написала Ситникова. Супруги рассказали, что девиз их семьи — слышать друг друга и помогать друг другу. Александр Тихонов — сотрудник МЧС, Наталья Тихонова — педагог дополнительного образования во Дворце детского (юношеского) творчества. Они воспитывают дочь-первоклассницу, и сына — дошкольника. Во всероссийском конкурсе «Семья года», который проводят Фонд поддержки детей и Минтруд России, Тихоновы стали лучшей молодой семьей России, обойдя в своей категории более 70-ти семей. Всего в конкурсе участвовали 384 семьи из 86-ти регионов России. Сейчас Тихоновы готовятся к участию еще в одном Всероссийском конкурсе «Родные-Любимые» вместе с бабушками и дедушками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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