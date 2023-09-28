Курганские полицейские возбудили уголовное дело на участника СВО

29 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганского участника СВО обвиняют в насилии над представителем власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Притобольного округа (Курганская область), имеющий награду за участие в СВО, обвиняется в уголовном преступлении. Правоохранительные органы расследуют случай, когда мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает сайт районного суда. «Старшим следователем в отношении жителя Притобольного муниципального округа Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение или угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — рассказали в суде. Следователи просили арестовать обвиняемого. Защита и сам фигурант были против, отмечая, что мужчине необходимо лечение после ранения в ходе военных действий. Также адвокат просил суд учесть, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Еще в качестве доводов просил учесть «наличие постоянного места жительства и государственных наград за участие в боевых действиях». Суд рассмотрел дело и отклонил ходатайство о помещении мужчины под стражу.

Житель Притобольного округа (Курганская область), имеющий награду за участие в СВО, обвиняется в уголовном преступлении. Правоохранительные органы расследуют случай, когда мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает сайт районного суда. «Старшим следователем в отношении жителя Притобольного муниципального округа Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение или угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — рассказали в суде. Следователи просили арестовать обвиняемого. Защита и сам фигурант были против, отмечая, что мужчине необходимо лечение после ранения в ходе военных действий. Также адвокат просил суд учесть, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Еще в качестве доводов просил учесть «наличие постоянного места жительства и государственных наград за участие в боевых действиях». Суд рассмотрел дело и отклонил ходатайство о помещении мужчины под стражу.