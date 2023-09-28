28 сентября 2023

Курганские полицейские возбудили уголовное дело на участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Савоськину в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, арест, полиция
Курганского участника СВО обвиняют в насилии над представителем власти Фото:

Житель Притобольного округа (Курганская область), имеющий награду за участие в СВО, обвиняется в уголовном преступлении. Правоохранительные органы расследуют случай, когда мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает сайт районного суда.

«Старшим следователем в отношении жителя Притобольного муниципального округа Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение или угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — рассказали в суде. Следователи просили арестовать обвиняемого. Защита и сам фигурант были против, отмечая, что мужчине необходимо лечение после ранения в ходе военных действий.

Также адвокат просил суд учесть, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Еще в качестве доводов просил учесть «наличие постоянного места жительства и государственных наград за участие в боевых действиях». Суд рассмотрел дело и отклонил ходатайство о помещении мужчины под стражу.

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Житель Притобольного округа (Курганская область), имеющий награду за участие в СВО, обвиняется в уголовном преступлении. Правоохранительные органы расследуют случай, когда мужчина применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает сайт районного суда. «Старшим следователем в отношении жителя Притобольного муниципального округа Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение или угроза применения насилия в отношении представителя власти)», — рассказали в суде. Следователи просили арестовать обвиняемого. Защита и сам фигурант были против, отмечая, что мужчине необходимо лечение после ранения в ходе военных действий. Также адвокат просил суд учесть, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Еще в качестве доводов просил учесть «наличие постоянного места жительства и государственных наград за участие в боевых действиях». Суд рассмотрел дело и отклонил ходатайство о помещении мужчины под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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