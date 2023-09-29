29 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» раскрыли, зачем отправляют бронемашины без допзащиты. Видео

«Курганмашзавод» отгружает БМП на платформы без допзащиты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, бмп2, завод кмз, кмз проходная
На КМЗ рассказали об особенностях транспортировки БМП на фронт Фото:

Представители «Курганмашзавода» раскрыли причины из-за которых БМП-3 отгружаются без комплектов допзащиты. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Ростеха».

«Почему техника отправляется в войска без допзащиты, противокумулятивных решеток и бронеэкранов — хотя они входят в каждый комплект? А ответ очень простой, с таким „обвесом“ машины сложнее компактно разместить на платформах для транспортировки», — рассказали в посте представители КМЗ.

По словам заводчан, дополнительная защита для бронемашин доставляется к месту несения службы отдельно. «Курганмашзавод» направил по железной дороге на фронт очередную партию новых и отремонтированных боевых машин пехоты.

Ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске отметил, что для ритмичного исполнения гособоронзаказа предприятием выстраиваются четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводится техническое перевооружение производства. Также активно совершенствуется управленческая структура и набираются новые сотрудники.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители «Курганмашзавода» раскрыли причины из-за которых БМП-3 отгружаются без комплектов допзащиты. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Ростеха». «Почему техника отправляется в войска без допзащиты, противокумулятивных решеток и бронеэкранов — хотя они входят в каждый комплект? А ответ очень простой, с таким „обвесом“ машины сложнее компактно разместить на платформах для транспортировки», — рассказали в посте представители КМЗ. По словам заводчан, дополнительная защита для бронемашин доставляется к месту несения службы отдельно. «Курганмашзавод» направил по железной дороге на фронт очередную партию новых и отремонтированных боевых машин пехоты. Ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске отметил, что для ритмичного исполнения гособоронзаказа предприятием выстраиваются четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводится техническое перевооружение производства. Также активно совершенствуется управленческая структура и набираются новые сотрудники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...