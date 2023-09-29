На «Курганмашзаводе» раскрыли, зачем отправляют бронемашины без допзащиты. Видео

«Курганмашзавод» отгружает БМП на платформы без допзащиты

30 сентября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

На КМЗ рассказали об особенностях транспортировки БМП на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители «Курганмашзавода» раскрыли причины из-за которых БМП-3 отгружаются без комплектов допзащиты. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Ростеха». «Почему техника отправляется в войска без допзащиты, противокумулятивных решеток и бронеэкранов — хотя они входят в каждый комплект? А ответ очень простой, с таким „обвесом“ машины сложнее компактно разместить на платформах для транспортировки», — рассказали в посте представители КМЗ. По словам заводчан, дополнительная защита для бронемашин доставляется к месту несения службы отдельно. «Курганмашзавод» направил по железной дороге на фронт очередную партию новых и отремонтированных боевых машин пехоты. Ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске отметил, что для ритмичного исполнения гособоронзаказа предприятием выстраиваются четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводится техническое перевооружение производства. Также активно совершенствуется управленческая структура и набираются новые сотрудники.

Представители «Курганмашзавода» раскрыли причины из-за которых БМП-3 отгружаются без комплектов допзащиты. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Ростеха». «Почему техника отправляется в войска без допзащиты, противокумулятивных решеток и бронеэкранов — хотя они входят в каждый комплект? А ответ очень простой, с таким „обвесом“ машины сложнее компактно разместить на платформах для транспортировки», — рассказали в посте представители КМЗ. По словам заводчан, дополнительная защита для бронемашин доставляется к месту несения службы отдельно. «Курганмашзавод» направил по железной дороге на фронт очередную партию новых и отремонтированных боевых машин пехоты. Ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске отметил, что для ритмичного исполнения гособоронзаказа предприятием выстраиваются четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводится техническое перевооружение производства. Также активно совершенствуется управленческая структура и набираются новые сотрудники.