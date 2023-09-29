Представители «Курганмашзавода» раскрыли причины из-за которых БМП-3 отгружаются без комплектов допзащиты. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Ростеха».
«Почему техника отправляется в войска без допзащиты, противокумулятивных решеток и бронеэкранов — хотя они входят в каждый комплект? А ответ очень простой, с таким „обвесом“ машины сложнее компактно разместить на платформах для транспортировки», — рассказали в посте представители КМЗ.
По словам заводчан, дополнительная защита для бронемашин доставляется к месту несения службы отдельно. «Курганмашзавод» направил по железной дороге на фронт очередную партию новых и отремонтированных боевых машин пехоты.
Ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Игорь Гиске отметил, что для ритмичного исполнения гособоронзаказа предприятием выстраиваются четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводится техническое перевооружение производства. Также активно совершенствуется управленческая структура и набираются новые сотрудники.
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