В Тюмени появится собственный международный турнир по ММА

В Тюмени появится собственный международный турнир по смешанным единоборствам

02 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Международный турнир по ММА пройдет в Тюмени 5 ноября Фото: Антон Басанаев © URA.RU В Тюмени появится собственный регулярный международный турнир по MMA (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. По его словам, первый такой турнир пройдет в Тюмени 5 ноября. «5 ноября состоится турнир Тюмень Pro MMA-1, организованный федерацией по смешанным единоборствам Тюменской области. В нем примут участие 22 спортсмена. Будут поединки по ММА как среди любителей, так и среди профессионалов. География участников: Россия, Азербайджан, Киргизия и Таджикистан. Этот турнир мы планируем сделать традиционным. В перспективе — хотим проводить его несколько раз в год. В будущем, есть планы организовать совместную работу с лигой Open FC», — сообщил URA.RU вице-президент федерации ММА Тюменской области, чемпион Европы по панкратиону Евгений Бондарь. Он добавил, что собственный турнир по смешанным единоборствам поможет бойцам ММА из Тюменской области выйти на качественно новый уровень подготовки. И в перспективе может стать хорошим стартом для начала спортивной карьеры.

В Тюмени появится собственный регулярный международный турнир по MMA (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. По его словам, первый такой турнир пройдет в Тюмени 5 ноября. «5 ноября состоится турнир Тюмень Pro MMA-1, организованный федерацией по смешанным единоборствам Тюменской области. В нем примут участие 22 спортсмена. Будут поединки по ММА как среди любителей, так и среди профессионалов. География участников: Россия, Азербайджан, Киргизия и Таджикистан. Этот турнир мы планируем сделать традиционным. В перспективе — хотим проводить его несколько раз в год. В будущем, есть планы организовать совместную работу с лигой Open FC», — сообщил URA.RU вице-президент федерации ММА Тюменской области, чемпион Европы по панкратиону Евгений Бондарь. Он добавил, что собственный турнир по смешанным единоборствам поможет бойцам ММА из Тюменской области выйти на качественно новый уровень подготовки. И в перспективе может стать хорошим стартом для начала спортивной карьеры.