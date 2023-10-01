Наркоторговцы атаковали крупный тюменский ЖК. Видео

Жители тюменского ЖК «Орион» организовали патрули для отлова наркоторговцев

02 октября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Жители ЖК «Орион» патрулируют улицы собственного микрорайона из-за наркоманов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители тюменской многоэтажки по адресу улица Николая Федорова, 26 организовали патрули, чтобы отгонять от своего микрорайона наркоторговцев, которые делают там «закладки» с запрещенными веществами. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц Тюмени. По словам тюменцев, на территории ЖК «Орион» также стали очень часто замечать наркоманов. «В нашем ЖК „Орион“ повально начали делать закладки. Два дня наш общедомовой чат просто гудит. Мужчины начали патрулировать ЖК. Сами жильцы по камерам выслеживают закладчиков, находят закладки и вызывают полицию. Сегодня я сама видела одну наркоманку, сразу вызвала силовиков», — сообщила URA.RU тюменка на условиях анонимности. Из-за наплыва наркоманов жители ЖК «Орион» планируют усилить меры безопасности на территории жилого комплекса. Инициативная группа жильцов готовит соответствующее обращение к управляющей компании. Пока же тюменцы активно помогают силовикам отлавливать наркоманов. «По всей территории ЖК расположено большое количество камер: более 200. Процесс закладки наркотиков снят с разных ракурсов. Все видеоматериалы переданы в полицию. По видеозаписям определены места закладок. Закладки ликвидированы. Не найдя закладку, наркоманы в буквальном смысле перекапывают газоны. Полиция осуществляет дежурство на территории и ловит наркоманов, которые приходят за закладками. Также наркоманов выпроваживают жильцы ЖК. Фото и видео подозрительных лиц передаются в полицию», — рассказал агентству один из жителей Тюмени. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что жители заречных микрорайонов Тюмени также организовали патрули для отлова наркоманов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители тюменской многоэтажки по адресу улица Николая Федорова, 26 организовали патрули, чтобы отгонять от своего микрорайона наркоторговцев, которые делают там «закладки» с запрещенными веществами. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц Тюмени. По словам тюменцев, на территории ЖК «Орион» также стали очень часто замечать наркоманов. «В нашем ЖК „Орион“ повально начали делать закладки. Два дня наш общедомовой чат просто гудит. Мужчины начали патрулировать ЖК. Сами жильцы по камерам выслеживают закладчиков, находят закладки и вызывают полицию. Сегодня я сама видела одну наркоманку, сразу вызвала силовиков», — сообщила URA.RU тюменка на условиях анонимности. Из-за наплыва наркоманов жители ЖК «Орион» планируют усилить меры безопасности на территории жилого комплекса. Инициативная группа жильцов готовит соответствующее обращение к управляющей компании. Пока же тюменцы активно помогают силовикам отлавливать наркоманов. «По всей территории ЖК расположено большое количество камер: более 200. Процесс закладки наркотиков снят с разных ракурсов. Все видеоматериалы переданы в полицию. По видеозаписям определены места закладок. Закладки ликвидированы. Не найдя закладку, наркоманы в буквальном смысле перекапывают газоны. Полиция осуществляет дежурство на территории и ловит наркоманов, которые приходят за закладками. Также наркоманов выпроваживают жильцы ЖК. Фото и видео подозрительных лиц передаются в полицию», — рассказал агентству один из жителей Тюмени. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что жители заречных микрорайонов Тюмени также организовали патрули для отлова наркоманов.