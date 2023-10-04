Тюменских таксистов разозлило нововведение «Яндекс Go»

Тюменские таксисты «Яндекс. Go» будут чаще возить пассажиров за бонусные баллы

05 октября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

В компании «Яндекс» изменили систему начисления бонусных баллов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменским таксистам не понравилось, что агрегатор «Яндекс. Go» будет начислять бонусные баллы за поездки пассажирам тарифа «Эконом». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из таксопарков. По его словам, водители опасаются, что из-за этого они будут зарабатывать меньше денег. «Суть в том, что начисленными баллами можно частично оплачивать последующие поездки. Соответственно, из-за скидок водители будут получать меньше денег. На „Экономе“, в отличие от тарифа „Комфорт“, начисление баллов, конечно, небольшое — всего 1%, и эту функцию нужно сначала активировать. Но если часто ездить, можно накопить себе неплохую скидку. Конечно, нашим ребятам подобная перспектива не очень понравилась. Многие высказывают возмущение по этому поводу. Все хотят хорошо зарабатывать, а не возить пассажиров за копейки», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты занимаются накруткой количества выполненных заказов, чтобы получать премии от агрегатора «Яндекс. Go». Такой способ они назвали «самокат».

Тюменским таксистам не понравилось, что агрегатор «Яндекс. Go» будет начислять бонусные баллы за поездки пассажирам тарифа «Эконом». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из таксопарков. По его словам, водители опасаются, что из-за этого они будут зарабатывать меньше денег. «Суть в том, что начисленными баллами можно частично оплачивать последующие поездки. Соответственно, из-за скидок водители будут получать меньше денег. На „Экономе“, в отличие от тарифа „Комфорт“, начисление баллов, конечно, небольшое — всего 1%, и эту функцию нужно сначала активировать. Но если часто ездить, можно накопить себе неплохую скидку. Конечно, нашим ребятам подобная перспектива не очень понравилась. Многие высказывают возмущение по этому поводу. Все хотят хорошо зарабатывать, а не возить пассажиров за копейки», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты занимаются накруткой количества выполненных заказов, чтобы получать премии от агрегатора «Яндекс. Go». Такой способ они назвали «самокат».