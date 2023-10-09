Мастодонт тюменской политики Киричук договорился о зарплате в гордуме

Экс-мэр Тюмени Киричук стал единственным депутатом гордумы на постоянной основе

09 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Степан Киричук будет получать заработную плату, работая депутатом гордумы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Мастодонт тюменской политики Степан Киричук стал единственным депутатом, который будет работать в гордуме Тюмени за зарплату (не считая спикера и вице-спикера). Это стало известно на первом заседании Тюменской городской думы. «На заседании избирался депутат, который будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе, то есть получать заработную плату. На думскую зарплату претендовал только один человек — Степан Киричук. Депутаты проголосовали „за“», — сообщили агентству из зала гордумы. По данным URA.RU, о возможности работать в думе на постоянной основе Киричук договаривался еще с весны. Остальные парламентарии ему уступили без боя. Слушая напутствия своих коллег, Степан Михайлович растрогался до слез прямо во время заседания. Степан Киричук возглавил партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени. В VIII созыве он вновь будет руководить комиссией по городскому самоуправлению.

Мастодонт тюменской политики Степан Киричук стал единственным депутатом, который будет работать в гордуме Тюмени за зарплату (не считая спикера и вице-спикера). Это стало известно на первом заседании Тюменской городской думы. «На заседании избирался депутат, который будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе, то есть получать заработную плату. На думскую зарплату претендовал только один человек — Степан Киричук. Депутаты проголосовали „за“», — сообщили агентству из зала гордумы. По данным URA.RU, о возможности работать в думе на постоянной основе Киричук договаривался еще с весны. Остальные парламентарии ему уступили без боя. Слушая напутствия своих коллег, Степан Михайлович растрогался до слез прямо во время заседания. Степан Киричук возглавил партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени. В VIII созыве он вновь будет руководить комиссией по городскому самоуправлению.