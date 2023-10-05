В курганском городе открыли фонтан с подсветкой. Фото

На площади Далматово открыли цветной фонтан
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Клипарт. Карабаш, семья, отдых, фонтан, вечер, силуэты
В Далматово открыли фонтан с подсветкой (архивное фото) Фото:

На Успенской площади в городе Далматово (Курганская область) состоялось открытие фонтана с подсветкой. Об этом сообщают очевидцы.

«Событием этого вечера в Далматово стало открытие фонтана на Успенской площади», — написано в группе районной газеты «Далматовский Вестник» в соцсети «ВКонтакте». Фотографией поделилась пользователь Алана Назарова.

В правительстве региона отметили, что этом году в Далматово идет благоустройство двух площадей. Деньги на его реализацию выделены в рамках проекта «Комфортная городская среда».

В Далматово на Успенской площади открыли фонтан с подсветкой
В Далматово на Успенской площади открыли фонтан с подсветкой
Фото:

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На Успенской площади в городе Далматово (Курганская область) состоялось открытие фонтана с подсветкой. Об этом сообщают очевидцы. «Событием этого вечера в Далматово стало открытие фонтана на Успенской площади», — написано в группе районной газеты «Далматовский Вестник» в соцсети «ВКонтакте». Фотографией поделилась пользователь Алана Назарова. В правительстве региона отметили, что этом году в Далматово идет благоустройство двух площадей. Деньги на его реализацию выделены в рамках проекта «Комфортная городская среда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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