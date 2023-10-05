В курганском городе открыли фонтан с подсветкой. Фото

На площади Далматово открыли цветной фонтан

05 октября 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

В Далматово открыли фонтан с подсветкой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На Успенской площади в городе Далматово (Курганская область) состоялось открытие фонтана с подсветкой. Об этом сообщают очевидцы. «Событием этого вечера в Далматово стало открытие фонтана на Успенской площади», — написано в группе районной газеты «Далматовский Вестник» в соцсети «ВКонтакте». Фотографией поделилась пользователь Алана Назарова. В правительстве региона отметили, что этом году в Далматово идет благоустройство двух площадей. Деньги на его реализацию выделены в рамках проекта «Комфортная городская среда». В Далматово на Успенской площади открыли фонтан с подсветкой Фото: Алены Назаровой, группа «Далматовский вестник» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-46914854_8808

На Успенской площади в городе Далматово (Курганская область) состоялось открытие фонтана с подсветкой. Об этом сообщают очевидцы. «Событием этого вечера в Далматово стало открытие фонтана на Успенской площади», — написано в группе районной газеты «Далматовский Вестник» в соцсети «ВКонтакте». Фотографией поделилась пользователь Алана Назарова. В правительстве региона отметили, что этом году в Далматово идет благоустройство двух площадей. Деньги на его реализацию выделены в рамках проекта «Комфортная городская среда».