В Далматово открыли фонтан с подсветкой (архивное фото)
На Успенской площади в городе Далматово (Курганская область) состоялось открытие фонтана с подсветкой. Об этом сообщают очевидцы.
«Событием этого вечера в Далматово стало открытие фонтана на Успенской площади», — написано в группе районной газеты «Далматовский Вестник» в соцсети «ВКонтакте». Фотографией поделилась пользователь Алана Назарова.
В правительстве региона отметили, что этом году в Далматово идет благоустройство двух площадей. Деньги на его реализацию выделены в рамках проекта «Комфортная городская среда».
В Далматово на Успенской площади открыли фонтан с подсветкой
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