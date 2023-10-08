В Тюменской области разваливается старейшая партячейка КПРФ

Кризис в партячейке разразился после подведения итогов выборов губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Ишим Тюменской области из 26 членов партячейки 20 человек написали заявления о выходе из партии. Вместе с заявлением о сложении полномочий руководитель ячейки КПРФ Сергей Наумочкин выразил недоверие областному руководству КПРФ. Об этом URA.RU рассказал сам экс-председатель Ишимского горкома КПРФ.

«Я и еще 20 человек написали заявления о выходе из КПРФ после того, как меня оболгали. На пленуме сказали, что горком Ишима набрал самый низкий процент среди отделений за кандидата от КПРФ на выборах губернатора», — рассказал Сергей Наумочкин корреспонденту URA.RU.

Вместе с заявлением о выходе из партии Сергей Наумочкин написал заявление о сложении полномочий руководителя Ишимского городского отделения КПРФ, которое он возглавлял последние восемь лет. В одном из документов он указал, что не доверяет первому секретарю Тюменского обкома КПРФ Тамаре Казанцевой.

«Отряд не заметил потери бойца. Мы провели собрание 5 октября с коммунистами и не дали закрыть горком в Ишиме», — прокомментировала ситуацию URA.RU Тамара Казанцева. Она подтвердила, что ряд коммунистов написали заявление о выходе из партии, но ситуация находится под контролем обкома КПРФ.