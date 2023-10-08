Власти ЯНАО рассказали, где появится новая лыжная база

В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый спортивный объект на территории лыжной базы «Кристалл». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Спортивный объект появится в Северном районе города на территории существующей базы „Кристалл“. К строительству лыжной базы планируют приступить до конца этого года. Заниматься спортом на новой лыжной базе можно будет круглый год», — говорится в сообщении.
Здание будет оборудовано стадионом с трибунами, на которых смогут разместиться 100 человек, и комментаторской будкой. На спортивном участке будет функционировать тренажерный зал, сауна с раздевалками, тренерские и медицинские кабинеты. На территории комплекса будут оборудованы спортивные площадки, уличные тренажеры, детские игровые зоны и тропа для тех, кто занимается скандинавской ходьбой.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов активно поддерживает развитие лыжного спорта. Будут открыты спортивные базы во всех муниципальных образованиях округа.
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