08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

Власти ЯНАО рассказали, где появится новая лыжная база

В Новом Уренгое построят лыжероллерные трассы на территории базы «Кристалл»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжная база Ивана Алыпова "Skiclub" в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург, лыжная база, здоровый образ жизни, лыжи, зож, массовый спорт
Новоуренгойцы смогут заниматься лыжным спортом на новой площадке Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый спортивный объект на территории лыжной базы «Кристалл». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Спортивный объект появится в Северном районе города на территории существующей базы „Кристалл“. К строительству лыжной базы планируют приступить до конца этого года. Заниматься спортом на новой лыжной базе можно будет круглый год», — говорится в сообщении.

Здание будет оборудовано стадионом с трибунами, на которых смогут разместиться 100 человек, и комментаторской будкой. На спортивном участке будет функционировать тренажерный зал, сауна с раздевалками, тренерские и медицинские кабинеты. На территории комплекса будут оборудованы спортивные площадки, уличные тренажеры, детские игровые зоны и тропа для тех, кто занимается скандинавской ходьбой.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов активно поддерживает развитие лыжного спорта. Будут открыты спортивные базы во всех муниципальных образованиях округа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) построят новый спортивный объект на территории лыжной базы «Кристалл». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Спортивный объект появится в Северном районе города на территории существующей базы „Кристалл“. К строительству лыжной базы планируют приступить до конца этого года. Заниматься спортом на новой лыжной базе можно будет круглый год», — говорится в сообщении. Здание будет оборудовано стадионом с трибунами, на которых смогут разместиться 100 человек, и комментаторской будкой. На спортивном участке будет функционировать тренажерный зал, сауна с раздевалками, тренерские и медицинские кабинеты. На территории комплекса будут оборудованы спортивные площадки, уличные тренажеры, детские игровые зоны и тропа для тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов активно поддерживает развитие лыжного спорта. Будут открыты спортивные базы во всех муниципальных образованиях округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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