Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города

Должность главы города Тюмени сохранил Руслан Кухарук
На первом заседании городской думы Тюмени восьмого созыва выбрали нового главу города. Кресло мэра сохранил Руслан Кухарук, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.
«Депутаты думы Тюмени выбрали мэра города. Им вновь стал Руслан Кухарук. Народные избранники проголосовали за его кандидатуру единогласно», — сообщает корреспондент агентства.
Главным оппонентом Кухарука стал замначальника главного управления строительства области Валерий Киселев. «Достаточно тяжело соревноваться с действующим главой Тюмени Русланом Николаевичем. Я его очень уважаю», — прокомментировал он.
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