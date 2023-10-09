Тюменскую спортсменку пытались переманить в Киргизию

10 октября 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова, которая выиграла международный турнир по боксу среди женщин, получила во время соревнований предложение о переходе в команду Киргизии. Об этом рассказал тренер тюменки Александр Паули. «К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — заявил тренер во время сюжета на телеканале «Тюменское время». Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин, прошедшего в Анапе. Девушка отметила, что в финальный бой со спортсменкой из Уфы был тяжелым и эмоциональным. Победительницы соревнований получили золотые медали и перстни.

Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова, которая выиграла международный турнир по боксу среди женщин, получила во время соревнований предложение о переходе в команду Киргизии. Об этом рассказал тренер тюменки Александр Паули. «К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — заявил тренер во время сюжета на телеканале «Тюменское время». Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин, прошедшего в Анапе. Девушка отметила, что в финальный бой со спортсменкой из Уфы был тяжелым и эмоциональным. Победительницы соревнований получили золотые медали и перстни.