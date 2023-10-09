Тюменскую спортсменку пытались переманить в Киргизию

Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова, которая выиграла международный турнир по боксу среди женщин, получила во время соревнований предложение о переходе в команду Киргизии. Об этом рассказал тренер тюменки Александр Паули.
«К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — заявил тренер во время сюжета на телеканале «Тюменское время».
Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин, прошедшего в Анапе. Девушка отметила, что в финальный бой со спортсменкой из Уфы был тяжелым и эмоциональным. Победительницы соревнований получили золотые медали и перстни.
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