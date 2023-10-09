09 октября 2023

Тюменскую спортсменку пытались переманить в Киргизию

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские секции в ДК "Химмаш". Екатеринбург, бокс, боксерские перчатки
Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин Фото:

Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова, которая выиграла международный турнир по боксу среди женщин, получила во время соревнований предложение о переходе в команду Киргизии. Об этом рассказал тренер тюменки Александр Паули.

«К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — заявил тренер во время сюжета на телеканале «Тюменское время».

Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин, прошедшего в Анапе. Девушка отметила, что в финальный бой со спортсменкой из Уфы был тяжелым и эмоциональным. Победительницы соревнований получили золотые медали и перстни.

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Тюменская спортсменка Альбина Молдажанова, которая выиграла международный турнир по боксу среди женщин, получила во время соревнований предложение о переходе в команду Киргизии. Об этом рассказал тренер тюменки Александр Паули. «К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — заявил тренер во время сюжета на телеканале «Тюменское время». Молдажанова стала победительницей международного турнира по боксу среди женщин, прошедшего в Анапе. Девушка отметила, что в финальный бой со спортсменкой из Уфы был тяжелым и эмоциональным. Победительницы соревнований получили золотые медали и перстни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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