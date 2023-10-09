09 октября 2023

Возле тюменского ТЦ перекроют дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, прогулка, тц солнечный, улица пермякова
Дорогу перекроют на четыре дня Фото:

В Тюмени возле ТРЦ «Солнечный» по улице Александра Логунова перекроют дорогу на четыре дня. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Александра Логунова в районе дома № 12 в период с 27 по 31 октября 2023 года», — рассказали в мэрии. Объехать закрытый участок дорог можно будет через улицу Пермякова.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Ограничения начнут действовать с 15 октября.

Фото:

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В Тюмени возле ТРЦ «Солнечный» по улице Александра Логунова перекроют дорогу на четыре дня. Об этом сообщили в городской администрации. «В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Александра Логунова в районе дома № 12 в период с 27 по 31 октября 2023 года», — рассказали в мэрии. Объехать закрытый участок дорог можно будет через улицу Пермякова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Ограничения начнут действовать с 15 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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