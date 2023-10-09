Дорогу перекроют на четыре дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени возле ТРЦ «Солнечный» по улице Александра Логунова перекроют дорогу на четыре дня. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Александра Логунова в районе дома № 12 в период с 27 по 31 октября 2023 года», — рассказали в мэрии. Объехать закрытый участок дорог можно будет через улицу Пермякова.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Ограничения начнут действовать с 15 октября.