Дорогу перекроют на четыре дня
В Тюмени возле ТРЦ «Солнечный» по улице Александра Логунова перекроют дорогу на четыре дня. Об этом сообщили в городской администрации.
«В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Александра Логунова в районе дома № 12 в период с 27 по 31 октября 2023 года», — рассказали в мэрии. Объехать закрытый участок дорог можно будет через улицу Пермякова.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Ограничения начнут действовать с 15 октября.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!