10 октября 2023

«Ведомости»: 180 тысяч студентов будут учиться управлять беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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В России к 2030 году хотят увеличить количество студентов по направлению БАС до 180 тысяч человек Фото:

В России к 2030 году количество студентов, которые обучаются в вузах на специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), планируют увеличить до 180 тысяч человек. Об этом рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки.

«Количество студентов, обучающихся в российских вузах на специалистов в сфере БАС, планируют увеличить до 40 тысяч человек к 2025 году и до 180 тысяч человек — к 2030 году. Правительство планирует увеличить количество специалистов в этой сфере до 1 миллиона человек», — рассказал представитель пресс-службы «Ведомостям». Для этого вузы активно сейчас участвуют в разработке беспилотников для инженерных центров и лабораторий.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем сказал, что в образовательные программы нужно внедрить курсы по управлению БСП, в том числе и в школы. Чтобы уже выпускники могли управлять, собирать, конструировать дроны. Путин уточнил, что речь идет о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников, передает РТ.

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В России к 2030 году количество студентов, которые обучаются в вузах на специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), планируют увеличить до 180 тысяч человек. Об этом рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки. «Количество студентов, обучающихся в российских вузах на специалистов в сфере БАС, планируют увеличить до 40 тысяч человек к 2025 году и до 180 тысяч человек — к 2030 году. Правительство планирует увеличить количество специалистов в этой сфере до 1 миллиона человек», — рассказал представитель пресс-службы «Ведомостям». Для этого вузы активно сейчас участвуют в разработке беспилотников для инженерных центров и лабораторий. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем сказал, что в образовательные программы нужно внедрить курсы по управлению БСП, в том числе и в школы. Чтобы уже выпускники могли управлять, собирать, конструировать дроны. Путин уточнил, что речь идет о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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