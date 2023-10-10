«Ведомости»: 180 тысяч студентов будут учиться управлять беспилотниками

11 октября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

В России к 2030 году хотят увеличить количество студентов по направлению БАС до 180 тысяч человек Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins В России к 2030 году количество студентов, которые обучаются в вузах на специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), планируют увеличить до 180 тысяч человек. Об этом рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки. «Количество студентов, обучающихся в российских вузах на специалистов в сфере БАС, планируют увеличить до 40 тысяч человек к 2025 году и до 180 тысяч человек — к 2030 году. Правительство планирует увеличить количество специалистов в этой сфере до 1 миллиона человек», — рассказал представитель пресс-службы «Ведомостям». Для этого вузы активно сейчас участвуют в разработке беспилотников для инженерных центров и лабораторий. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем сказал, что в образовательные программы нужно внедрить курсы по управлению БСП, в том числе и в школы. Чтобы уже выпускники могли управлять, собирать, конструировать дроны. Путин уточнил, что речь идет о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников, передает РТ.

В России к 2030 году количество студентов, которые обучаются в вузах на специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), планируют увеличить до 180 тысяч человек. Об этом рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки. «Количество студентов, обучающихся в российских вузах на специалистов в сфере БАС, планируют увеличить до 40 тысяч человек к 2025 году и до 180 тысяч человек — к 2030 году. Правительство планирует увеличить количество специалистов в этой сфере до 1 миллиона человек», — рассказал представитель пресс-службы «Ведомостям». Для этого вузы активно сейчас участвуют в разработке беспилотников для инженерных центров и лабораторий. Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем сказал, что в образовательные программы нужно внедрить курсы по управлению БСП, в том числе и в школы. Чтобы уже выпускники могли управлять, собирать, конструировать дроны. Путин уточнил, что речь идет о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников, передает РТ.